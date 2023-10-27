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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:34

Жара и снег: синоптики сообщили об аномальной погоде в Ростовской области

Жара и снег: синоптики сообщили об аномальной погоде в Ростовской области

27 октября 2023, 10:32
Фото: 1MI
Жара и снег: синоптики сообщили об аномальной погоде в Ростовской области

Синоптики предупредили об аномальной погоде в Ростовской области в конце октября

Конец октября в Ростовской области ознаменуется погодными аномалиями. Если на севере региона прогнозируют снег, то на юге — майское потепление. Чего ждать от погоды в конце осени, в материале корреспондента RostovGazeta.

Майское тепло в октябре

Конец октября на юге Ростовской области, в том числе Ростове, ознаменовался теплой золотой осенью. Средняя температура воздуха в октябре составляла +23 градуса днем и +15 градусов вечером.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд тем временем на днях предупредил, что конец месяца может стать в Ростовской области по-летнему теплым. С 27 октября на территории всего Южного федерального округа ожидается потепление на 6-10 градусов. Средняя температура воздуха здесь достигнет +19 — +24 градусов.

Между тем теплая погода, вероятно, омрачится дождями. Они будут идти в Ростове и других муниципалитетах на юге области до 30 октября. Затем последние теплые деньки октября снова станут солнечными.

Затем последние теплые деньки октября снова станут солнечными.Затем последние теплые деньки октября снова станут солнечными.
Затем последние теплые деньки октября снова станут солнечными.
Фото: rostovgazeta.ru
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Снегопады на севере

Иная погодная картина складывается на севере Ростовской области. В МЧС предупредили, что там ожидается похолодание, усиление ветра и даже мокрый снег. Быть более внимательными в период бушевания стихии стоит жителям Чертковского, Верхнедонского и Шолоховского районов.

Температура воздуха там гораздо ниже, чем на юге и востоке области. Днем столбики термометров достигают +9 градусов, а вечером — +4 градусов. Также в некоторые дни на севере области уже были первые заморозки. Температура воздуха там падала до -5 градусов.

Климатолог Александр Иошпа также прогнозировал снег в Ростовской области в конце октября из-за холодного фронта. Однако, по его словам, он, скорее всего, быстро растает.

Климатолог Александр Иошпа также прогнозировал снег в Ростовской области в конце октября из-за холодного фронта. Однако, по его словам, он, скорее всего, быстро растает.Климатолог Александр Иошпа также прогнозировал снег в Ростовской области в конце октября из-за холодного фронта. Однако, по его словам, он, скорее всего, быстро растает.
Климатолог Александр Иошпа также прогнозировал снег в Ростовской области в конце октября из-за холодного фронта. Однако, по его словам, он, скорее всего, быстро растает.
Фото: 1MI
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Какую погоду ждать в ноябре?

Синоптики уже дали примерный прогноз погоды в Ростовской области в ноябре. Последний месяц осени принесет в регион холодную погоду с небольшим количеством осадков.

В начале ноября температура воздуха в регионе резко опустится до +9 — +5 градусов. Также в первой декаде месяца прогнозируются дожди.

К середине ноября осадки прекратятся, а температура воздуха незначительно поднимется до +11 градусов.

Ближе к началу календарной зимы в регион придут первые заморозки. Столбики термометров не будут подниматься выше +5 градусов. Также, помимо дождей, в Ростовской области в ноябре пойдет мокрый снег.

Какую погоду ждать в ноябре?Какую погоду ждать в ноябре?
Какую погоду ждать в ноябре?
Фото: rostovgazeta.ru
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