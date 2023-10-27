Жара и снег: синоптики сообщили об аномальной погоде в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Конец октября на юге Ростовской области, в том числе Ростове, ознаменовался теплой золотой осенью. Средняя температура воздуха в октябре составляла +23 градуса днем и +15 градусов вечером.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд тем временем на днях предупредил, что конец месяца может стать в Ростовской области по-летнему теплым. С 27 октября на территории всего Южного федерального округа ожидается потепление на 6-10 градусов. Средняя температура воздуха здесь достигнет +19 — +24 градусов.
Между тем теплая погода, вероятно, омрачится дождями. Они будут идти в Ростове и других муниципалитетах на юге области до 30 октября. Затем последние теплые деньки октября снова станут солнечными.
Иная погодная картина складывается на севере Ростовской области. В МЧС предупредили, что там ожидается похолодание, усиление ветра и даже мокрый снег. Быть более внимательными в период бушевания стихии стоит жителям Чертковского, Верхнедонского и Шолоховского районов.
Температура воздуха там гораздо ниже, чем на юге и востоке области. Днем столбики термометров достигают +9 градусов, а вечером — +4 градусов. Также в некоторые дни на севере области уже были первые заморозки. Температура воздуха там падала до -5 градусов.
Климатолог Александр Иошпа также прогнозировал снег в Ростовской области в конце октября из-за холодного фронта. Однако, по его словам, он, скорее всего, быстро растает.
Синоптики уже дали примерный прогноз погоды в Ростовской области в ноябре. Последний месяц осени принесет в регион холодную погоду с небольшим количеством осадков.
В начале ноября температура воздуха в регионе резко опустится до +9 — +5 градусов. Также в первой декаде месяца прогнозируются дожди.
К середине ноября осадки прекратятся, а температура воздуха незначительно поднимется до +11 градусов.
Ближе к началу календарной зимы в регион придут первые заморозки. Столбики термометров не будут подниматься выше +5 градусов. Также, помимо дождей, в Ростовской области в ноябре пойдет мокрый снег.