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Posted Сегодня, 20:04

Published Сегодня, 20:04

Modified Сегодня, 20:06

Updated Сегодня, 20:06

В Шахтах Ростовской области конфликт произошел между экипажем ДПС и местным жителем

Житель Ростовской области обвинил экипаж ДПС в пьянстве, а они его — в наркомании

27 октября 2023, 20:04
Фото: 1MI
В Шахтах Ростовской области конфликт произошел между экипажем ДПС и местным жителем

В Ростовской области мужчина обвинил экипаж ДПС в пьянстве, но его задержали

В Шахтах Ростовской области конфликт произошел между экипажем ДПС и местным жителем, инцидент прокомментировали в МВД.

В Шахтах Ростовской области местный житель заявил, что к нему во двор заехал наряд ДПС. Мужчина, дескать, оказался недоволен случившимся. Он рассказал Don Mash, что от полицейских пахло алкоголем. Во двор к нему они заехали случайно во время погони за лихачом. Участник инцидента заявил, что вызвал на место наряд из отдела собственной безопасности.

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Но в МВД по Ростовской области информацию из социальных сетей опровергли. Силовики сообщили, что наряд ДПС действительно гнался за лихачом. Им и оказался местный житель, во дворе у которого и произошел конфликт. «Вышедший из автомашины гражданин начал вести себя неадекватно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников, а также хватал стражей порядка за форменное обмундирование и толкал их, заявляя, что правоохранители находятся в состоянии опьянения», — сообщили в полиции.

Полицейские заподозрили, что поведение гражданина может являться следствием употребления наркотических или других психоактивных веществ. В связи с чем, у мужчины взяли материалы для дополнительного химико-токсикологического исследования.

Там также добавили, что проверили на трезвость и сотрудников ДПС. Однако в их анализах ничего криминального найти не получилось. Кроме того, автомобиль, на котором мужчина пытался удрать от полицейских, оказался в розыске. Теперь жителю Шахт может грозить уголовное дело. «Собранные сотрудниками полиции материалы по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы», — пояснили в МВД.

Ранее житель Ростовской области устроил в своем сарае крупную нарколабораторию.

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