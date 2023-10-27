Житель Ростовской области обвинил экипаж ДПС в пьянстве, а они его — в наркомании

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
В Шахтах Ростовской области местный житель заявил, что к нему во двор заехал наряд ДПС. Мужчина, дескать, оказался недоволен случившимся. Он рассказал Don Mash, что от полицейских пахло алкоголем. Во двор к нему они заехали случайно во время погони за лихачом. Участник инцидента заявил, что вызвал на место наряд из отдела собственной безопасности.
Но в МВД по Ростовской области информацию из социальных сетей опровергли. Силовики сообщили, что наряд ДПС действительно гнался за лихачом. Им и оказался местный житель, во дворе у которого и произошел конфликт. «Вышедший из автомашины гражданин начал вести себя неадекватно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников, а также хватал стражей порядка за форменное обмундирование и толкал их, заявляя, что правоохранители находятся в состоянии опьянения», — сообщили в полиции.
Полицейские заподозрили, что поведение гражданина может являться следствием употребления наркотических или других психоактивных веществ. В связи с чем, у мужчины взяли материалы для дополнительного химико-токсикологического исследования.
Там также добавили, что проверили на трезвость и сотрудников ДПС. Однако в их анализах ничего криминального найти не получилось. Кроме того, автомобиль, на котором мужчина пытался удрать от полицейских, оказался в розыске. Теперь жителю Шахт может грозить уголовное дело. «Собранные сотрудниками полиции материалы по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы», — пояснили в МВД.
Ранее житель Ростовской области устроил в своем сарае крупную нарколабораторию.