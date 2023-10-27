Житель Ростовской области обвинил экипаж ДПС в пьянстве, а они его — в наркомании

Но в МВД по Ростовской области информацию из социальных сетей опровергли. Силовики сообщили, что наряд ДПС действительно гнался за лихачом. Им и оказался местный житель, во дворе у которого и произошел конфликт. «Вышедший из автомашины гражданин начал вести себя неадекватно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников, а также хватал стражей порядка за форменное обмундирование и толкал их, заявляя, что правоохранители находятся в состоянии опьянения», — сообщили в полиции.