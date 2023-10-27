Звук взрыва в районе школы на Левенцовке испугал жителей Ростова: что там происходит

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Они рассказали, что около 10 часов утра прозвучал хлопок, напоминающий по звуку взрыв. Речь идет об улице Жданова в Левенцовке в районе школы.
«На месте работают сотрудники спецслужб, территория оцеплена», — рассказали горожане. Позже поступил комментарий от полиции, сотрудники которой успокоили горожан.
«Сегодня в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности во дворе одного из зданий в Советском районе города. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку по всем сообщениям, в результате опасных объектов не обнаружено», — уточнили в управлении.
Ранее стали известны подробности сработавшей в Ростове системы ПВО.