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Звук взрыва услышали жители Ростова в районе школы на Левенцовке

Звук взрыва в районе школы на Левенцовке испугал жителей Ростова: что там происходит

27 октября 2023, 08:15
Фото: Карты Гугл
Звук взрыва услышали жители Ростова в районе школы на Левенцовке

Жители Ростова-на-Дону заявили о звуке взрыва в районе школы утром 27 октября

В Ростове-на-Дону утром в пятницу, 27 октября, был слышен грохот, похожий на взрыв, сообщили горожане в соцсетях.

Они рассказали, что около 10 часов утра прозвучал хлопок, напоминающий по звуку взрыв. Речь идет об улице Жданова в Левенцовке в районе школы.

«На месте работают сотрудники спецслужб, территория оцеплена», — рассказали горожане. Позже поступил комментарий от полиции, сотрудники которой успокоили горожан.

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«На месте работают сотрудники спецслужб, территория оцеплена», — рассказали горожане. Позже поступил комментарий от полиции, сотрудники которой успокоили горожан.
Видео: ТГ Левенцовка Ньюс

«Сегодня в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности во дворе одного из зданий в Советском районе города. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку по всем сообщениям, в результате опасных объектов не обнаружено», — уточнили в управлении.

Ранее стали известны подробности сработавшей в Ростове системы ПВО.

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