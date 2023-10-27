Звук взрыва в районе школы на Левенцовке испугал жителей Ростова: что там происходит

«Сегодня в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности во дворе одного из зданий в Советском районе города. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку по всем сообщениям, в результате опасных объектов не обнаружено», — уточнили в управлении.