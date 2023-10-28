Агрессивный ростовчанин после драки с женщиной пытался закидать людей овощами

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По их словам, вечером в районе улицы 2-й Краснодарской ростовчанин по неизвестной причине поссорился с женщиной и подрался с ней. Говорится, что после этого он ранил прохожего.
«Они начали кидаться камнями и овощами друг в друга. Вызвали скорую и полицию», — написал автор. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«Я там жила больше 25 лет. Каждый вечер практически подобные шоу наблюдала», — заявила одна из местных жительниц в комментариях.
Ранее появились подробности нападения вооруженных бомжей на жителей Ростова-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.