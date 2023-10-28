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Ростовчанин устроил на улице драку с женщиной и ранил мужчину

Агрессивный ростовчанин после драки с женщиной пытался закидать людей овощами

28 октября 2023, 05:39
Фото: 1MI

Ростовчанин устроил на улице драку с женщиной и ранил мужчину

В Ростове-на-Дону местный житель устроил на улице скандал и подрался с женщиной, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, вечером в районе улицы 2-й Краснодарской ростовчанин по неизвестной причине поссорился с женщиной и подрался с ней. Говорится, что после этого он ранил прохожего.

«Они начали кидаться камнями и овощами друг в друга. Вызвали скорую и полицию», — написал автор. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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«Я там жила больше 25 лет. Каждый вечер практически подобные шоу наблюдала», — заявила одна из местных жительниц в комментариях.

Ранее появились подробности нападения вооруженных бомжей на жителей Ростова-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Драка#Полиция#Скандал#Женщина#Происшествия
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