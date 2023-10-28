Девушка после потери зрения начала писать стихи, прозу и мечтает стать моделью

Posted 28 октября, 13:42
Published 28 октября, 13:42
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Потеря зрения для человека, как правило, становится настоящей катастрофой, смириться с которой невозможно. Ведь под новые условия абсолютно полярно приходится перестраивать всю свою жизнь. И с этим далеко не каждый справляется. Удаётся всё понять и принять тем, у кого получается научиться не просто жить в новой реальности, но ещё и извлекать из неё максимальную пользу.
В этом плане история москвички Надежды Василенко воистину потрясающая. Надя потеряла зрение в 15. Но не просто научилась жить в новом для себя мире. Она уверена: для неё после этого открылось множество других возможностей, которые она не замечала, будучи видящей.
История из учебника биологии — так говорит о себе героиня проекта #безграничные_донбасс. Её мама, будучи на 4-5 месяце беременности, когда это особенно опасно, бессимптомно переболела краснухой. В итоге девочка родилась с проблемами слуха и с врождённой глаукомой.
— Когда я в 9 классе нашла этот параграф в учебнике биологии, я была очень удивлена. Оказалось, я — классический случай. К счастью, во время моего детства в институте исследования глазных болезней им. Гельмгольца практиковала очень крутая профессор Хватова. Когда мне было 15 дней, Хватова сделала мне операцию. И лет до 12-13 я была под её наблюдением. Она меня до последнего тянула, как могла. Не только меня, но и многих детей. Я теряла зрение, но видела. Зрение ушло окончательно, когда мне было 15, — рассказывает Надежда Василенко.
Надя говорит: зрение уходило постепенно, в течение года. Но она даже умудрилась сдать ГИА в 9 классе. Правда, чтобы подготовиться и написать итоговые работы ей приходилось буквально водить носом по книгам и бумагам. После она поступила в московский интернат для незрячих людей, училась по системе Брайля. И тогда, признаётся девушка, с осознанием происходящего стало легче.
— Когда человек теряет зрение, у него есть один затык. Он не хочет себя отождествлять с людьми, которые «какие-то не такие». Это неприятно, это страшно. И хочется сказать: «Ну они же какие-то убогие, а я — нет». Человек максимально всё отрицает, бегает по врачам, хотя знает, что диагноз безнадёжный. Это максимально тормозит ситуацию. А можно ускорить адаптацию к новым условиям. Нужно войти в ряды Всероссийского общества слепых, с помощью общества можно попасть в специальный центр, где помогают пройти социально-бытовую реабилитацию. Там учат обслуживать себя в быту, ориентироваться в пространстве, даже каким-то профессиональным навыкам. И у меня тоже было отрицание. Очень не хотелось менять жизнь, подстраиваться под обстоятельства. Хотелось сказать: «Я не хочу, я не согласна!». А оно происходит, — рассказывает героиня проекта #безграничные_донбасс.
И на этом фоне ещё больше удивляет то, что именно после потери зрения жизнь Надежды, по её собственным словам, невероятно наладилась. Единственное, о чём она жалела, — о том, что больше не может рисовать. А специальные техники рисования она осваивать не стала. Зато начала писать стихи, попробовала себя в прозе и даже совершенно неожиданно для себя стала финалистом международного литературного конкурса «Славянское слово». И в целом именно после потери зрения в жизни Надежды появилось множество интересных людей, проектов, и в эту новую максимально активную жизнь девушка окунулась с головой.
Правда, здесь внезапно появилась другая крайность сложившейся ситуации.
— Есть такой синдром, я его называю «крутой слепой». Я им переболела в 20 лет. Я как раз тогда поступила в университет, и у меня начался период, когда я хотела доказать себе и всем, что мы, незрячие, можем всё. Я училась, активно строила личную жизнь, работала, развивала свой видеоканал. И была счастливая тем, что я такая молодец и герой. А потом я быстро выгорела и поняла, что нужно не доказывать кому-то что-то, а делать то, что тебе нравится, получать от этого удовольствие, — вспоминает Надежда.
Сейчас Василенко — специалист по универсальной доступности. Она сотрудничает с отделом универсального дизайна региональной общественной организации «Перспектива» — помогает сделать услуги, сервисы, городскую среду доступными абсолютно для всех категорий населения. Говорит: это приносит серьёзную пользу обществу.
Вторая сфера её деятельности — творчество. Будучи выпускницей университета по направлению «Программирование», она познакомилась с администрацией музея современного искусства «Гараж». Сначала она обеспечивала доступность сайта музея для незрячих и слабовидящих людей. А затем её пригласили быть модератором на мероприятиях — проводить дискуссионные клубы одной из выставок музея. И после она стала разрабатывать различные проекты, связанные с современным искусством.
Третья сфера деятельности Надежды — блогинг. Она — автор и создатель канала «ТифлоМир», где выпускала полезные для незрячих людей видео. Затем с единомышленниками создала банк информации, благодаря которому люди, потерявшие зрение, могли бы найти себе друзей, полезную информацию, скачать доступные программы. Какое-то время Надежда участвовала в международном проекте «Тифлоинфо», где также освещались различные вопросы, касающиеся незрячих людей. Она искала интересных гостей, писала сценарии для эфиров, проводила стримы, модерировала чат.
Затем девушка решила остановиться на ведении текстового блога — сейчас она развивает свой канал в Телеграм.
А ещё Надя мечтает пойти в инклюзивный модельный бизнес. Ведь незрячих моделей она ещё не встречала — и ей хочется стать и в этом первой.
— Для меня важно, какое место я занимаю в обществе. И я себя ищу, потому что у меня есть чёткая потребность гуманистического характера — хочу помогать конкретным людям. У нас много фондов, которые занимаются серьёзными важными социальными, образовательными, карьерными проектами. Но иногда хочется оказывать помощь адресно. У меня так получается делать, и мне это доставляет удовольствие. Поэтому я ищу профессиональную деятельность, которая была бы с этим как-то связана, и чтобы на вырученные средства помогать нуждающимся, — говорит Надежда Василенко.
Надежда говорит: в этом и заключается её жизнь — интересные люди, интересные проекты. Но случаются и проблемы, и неудачи — как у всех.
— Но это мой путь, я по нему иду, и очень рада, если моя деятельность приводит к какому-то хорошему результату, — резюмирует героиня проекта #безграничные_донбасс.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
#фондкультурныхинициатив #безграничные_донбасс