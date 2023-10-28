Девушка после потери зрения начала писать стихи, прозу и мечтает стать моделью

— Когда человек теряет зрение, у него есть один затык. Он не хочет себя отождествлять с людьми, которые «какие-то не такие». Это неприятно, это страшно. И хочется сказать: «Ну они же какие-то убогие, а я — нет». Человек максимально всё отрицает, бегает по врачам, хотя знает, что диагноз безнадёжный. Это максимально тормозит ситуацию. А можно ускорить адаптацию к новым условиям. Нужно войти в ряды Всероссийского общества слепых, с помощью общества можно попасть в специальный центр, где помогают пройти социально-бытовую реабилитацию. Там учат обслуживать себя в быту, ориентироваться в пространстве, даже каким-то профессиональным навыкам. И у меня тоже было отрицание. Очень не хотелось менять жизнь, подстраиваться под обстоятельства. Хотелось сказать: «Я не хочу, я не согласна!». А оно происходит, — рассказывает героиня проекта #безграничные_донбасс.