Эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году

Аналитики считают, что в будущем году из-за повышения налогов и взносов с зарплаты население продолжит стремительно беднеть. Эксперты канала «Незыгарь» рассказали, что показатели доходов федерального бюджета на ближайшие два года и возможность реализации инициативы прогрессивной шкалы НДФЛ приведет к исчезновению необлагаемых налогами доходов, кроме того, еще и рост инфляции отразится на гражданах, чьи зарплаты не успевают увеличиваться следом за ценами.