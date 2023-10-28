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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году

Эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году

28 октября 2023, 13:48
Фото: Midjourney
Эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году

Эксперты составили прогноз уровня бедности дончан на 2024 год

Эксперты уверены, что в будущем году население Ростовской области и других регионов России станет только беднее, прогнозом поделились «Новые известия».

Издание сообщает, что в 2024 году фактическое отсутствие необлагаемых минимальных доходов и усиление инфляции станут причиной роста минимальных, а не реальных доходов населения, что спровоцирует социальное расслоение между классами по уровню благосостояния.

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Аналитики считают, что в будущем году из-за повышения налогов и взносов с зарплаты население продолжит стремительно беднеть. Эксперты канала «Незыгарь» рассказали, что показатели доходов федерального бюджета на ближайшие два года и возможность реализации инициативы прогрессивной шкалы НДФЛ приведет к исчезновению необлагаемых налогами доходов, кроме того, еще и рост инфляции отразится на гражданах, чьи зарплаты не успевают увеличиваться следом за ценами.

Экономист Никита Кричевский, на которого сослались в издании, отметил, что российские работодатели пока не спешат индексировать зарплаты, несмотря на чудовищную инфляцию. По его мнению, власти постепенно осознают, что причина кадрового голода на рынке труда состоит не в текущей политической обстановке или демографической яме, а в низких зарплатах и высокой прибыли, которую собственники бизнеса присваивают практические полностью.

«В прошлом году доля ФОТ[прим. редакции — Фонд оплаты труда] в ВВП впервые стала ниже доли прибыли владельцев предприятий. О прибылях пока не заикаемся, хотя здесь наиболее очевидный шаг — повышение налога на прибыль и перераспределение национального дохода (V+M) в пользу населения», — сказано в сообщении.

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По данным эксперта, в прошлом году большая часть компаний индексировали зарплаты всего на 8% при официальной инфляции 11,94%, фактическая при этом составляла 25%. В этом году зарплаты собираются пересмотреть 83% предприятий, однако средний показатель индексации составит всего 10%.

«Формально лицемеры-собственники будут говорить об индексации зарплат выше инфляции, а по факту отток кадров продолжится», — сделал прогноз Никита Кричевский.

Ранее власти Ростова объявили, что готовы пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте, если это позволит решить проблему кадрового дефицита.

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