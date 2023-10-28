ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Напомним, 28 октября на стадионе «Ростов-Арена» состоялся матч между командами «Ростов» и «Локомотив». Согласно сообщениям пресс-службы команды, «Ростов» активно провел первый тайм, первый и единственный гол игры забил Кирилл Щетинин.
Позднее его товарищ по команде Мохаммад Мохеби забил третий мяч в сезоне при помощи Егора Голенкова, однако этот удар арбитр не засчитал.
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу ростовчан.
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал причину, почему игроки уступили соперникам из Краснодара.