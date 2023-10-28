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ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0

ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0

28 октября 2023, 15:49
Фото: 1MI
ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0

ФК «Ростов» победил в матче с «Локомотивом» на домашней арене

ФК «Ростов» обыграл соперников в матче с «Локомотивом» с отрывом в один гол, об этом сообщили в официальном сообществе команды.

Напомним, 28 октября на стадионе «Ростов-Арена» состоялся матч между командами «Ростов» и «Локомотив». Согласно сообщениям пресс-службы команды, «Ростов» активно провел первый тайм, первый и единственный гол игры забил Кирилл Щетинин.

ФК «Ростов» сыграет в матче РПЛ с «Локомотивом» 28 октября
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Позднее его товарищ по команде Мохаммад Мохеби забил третий мяч в сезоне при помощи Егора Голенкова, однако этот удар арбитр не засчитал.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал причину, почему игроки уступили соперникам из Краснодара.

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