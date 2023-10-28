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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

ФК «Ростов» сыграет в матче РПЛ с «Локомотивом» 28 октября

ФК «Ростов» сыграет в матче РПЛ с «Локомотивом» 28 октября

28 октября 2023, 13:08
Фото: 1MI
ФК «Ростов» сыграет в матче РПЛ с «Локомотивом» 28 октября

ФК «Ростов» сразится с московским «Локомотивом» в матче РПЛ

На «Ростов-Арене» пройдет матч между ФК «Ростов» и «Локомотив», об этом сообщили в пресс-службе местной команды.

В субботу, 28 октября, в 16.30 мск состоится матч 13-го тура Мир РПЛ, команды встретятся на стадионе «Ростов–Арена».

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Согласно данным пресс-службы, в стартовом составе команды будут играть игроки Песьяков, Мелёхин, Чернов, Вахания, Осипенко, а также Мохеби с Ионовым, Глебовым, Уткиным, Щетининым и Голенковым.

«Соседи, удачи вам сегодня. Тормозните там как следует паровоз», «Удачи и только победы вам сегодня», — прокомментировали болельщики.

Ранее ФК «Ростов» выиграл у «Ахмата» со счетом 3:0.

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