ФК «Ростов» сыграет в матче РПЛ с «Локомотивом» 28 октября

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В субботу, 28 октября, в 16.30 мск состоится матч 13-го тура Мир РПЛ, команды встретятся на стадионе «Ростов–Арена».
Согласно данным пресс-службы, в стартовом составе команды будут играть игроки Песьяков, Мелёхин, Чернов, Вахания, Осипенко, а также Мохеби с Ионовым, Глебовым, Уткиным, Щетининым и Голенковым.
«Соседи, удачи вам сегодня. Тормозните там как следует паровоз», «Удачи и только победы вам сегодня», — прокомментировали болельщики.
Ранее ФК «Ростов» выиграл у «Ахмата» со счетом 3:0.