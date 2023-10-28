Густой туман и ветер накроют Ростовскую область 29 и 30 октября

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
Синоптики объявили, что в воскресенье, 29 октября, в Ростовской области ожидаются небольшие дожди, которые будут сопровождаться ветром скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем будет колебаться от +7 до 12 градусов.
Метеорологи уточнили, что в отдельных районах Ростовской области отмечали сильные дожди с осадками до 20 миллиметров, в утреннее время на дорогах отмечали туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Потому автомобилистам следует быть осторожными и выбирать безопасную дистанцию и скорость движения во время непогоды.
30 октября небольшие дожди сохранятся только темной время суток, а температура в регионе ночью начнет снижаться до +1 градуса. При этом днем 30 и 31 октября дончан ожидает теплая и ясная погода с температурой воздуха до +22 градусов.
Ранее стало известно, когда в Ростовской области наступят холода.