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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Густой туман и ветер накроют Ростовскую область в конце октября

Густой туман и ветер накроют Ростовскую область 29 и 30 октября

28 октября 2023, 14:21
Фото: 1MI
Густой туман и ветер накроют Ростовскую область в конце октября

Дожди и туман ожидаются в Ростовской области 29 октября

В Ростовской области ожидаются дожди, туман и ветер скоростью до 20 метров в секунду, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики объявили, что в воскресенье, 29 октября, в Ростовской области ожидаются небольшие дожди, которые будут сопровождаться ветром скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем будет колебаться от +7 до 12 градусов.

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Метеорологи уточнили, что в отдельных районах Ростовской области отмечали сильные дожди с осадками до 20 миллиметров, в утреннее время на дорогах отмечали туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Потому автомобилистам следует быть осторожными и выбирать безопасную дистанцию и скорость движения во время непогоды.

30 октября небольшие дожди сохранятся только темной время суток, а температура в регионе ночью начнет снижаться до +1 градуса. При этом днем 30 и 31 октября дончан ожидает теплая и ясная погода с температурой воздуха до +22 градусов.

Ранее стало известно, когда в Ростовской области наступят холода.

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