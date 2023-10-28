Густой туман и ветер накроют Ростовскую область 29 и 30 октября

Метеорологи уточнили, что в отдельных районах Ростовской области отмечали сильные дожди с осадками до 20 миллиметров, в утреннее время на дорогах отмечали туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Потому автомобилистам следует быть осторожными и выбирать безопасную дистанцию и скорость движения во время непогоды.