Инвалиды Фрунзенского района Санкт-Петербурга встали на помощь Донбассу

Posted 28 октября, 09:46
Published 28 октября, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
— Я родилась во времена Советского Союза, тогда инвалидов для общества не было, их прятали от глаз. Все делалось так, как будто нас нет. А мы существовали. Став взрослой, поставила себе задачу объединить всех инвалидов, потому что мы были разобщены. Обращалась в собес, размещала объявления. Три тысячи встало на учет! — вспоминает Надежда Петрова.
Несмотря на то, что инвалидность у нее с детства, Надежда невероятно деятельный человек. 38 лет она проработала воспитателем в ясельной группе детского сада, параллельно ведя огромную общественную работу. Помогать людям — ее внутренняя потребность.
Наша героиня тесно сотрудничает с благотворительным фондом «Объятие», который помогает детям-инвалидам. Она сама была таким ребенком и говорит, что тот, кто не прочувствовал на себе, не поймет, что это такое.
— Когда началась спецоперация, мы вместе с руководством фонда решили помогать Донбассу. У меня 10 первичек по всему району. Все откликнулись. Вы знаете, сколько наши инвалиды пар носков связали! Триста! Приносили вещи, медикаменты, давали деньги на бензин. Руководитель благотворительного фонда Роман Миронов сам возил гуманитарный груз на передовую, — рассказывает участница проекта #безграничные_донбасс.
Надежда Петрова говорит, что для нее не существует трудностей, кроме одной: с некоторыми чиновниками приходится «сражаться». Но «пробить» решение она умеет! Ее знает весь район. Она депутат муниципального образования уже 20 лет, потому что она реально помогает всем, кто к ней обращается. Для нее главное, чтобы людям было хорошо.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.