Инвалиды Фрунзенского района Санкт-Петербурга встали на помощь Донбассу

Надежда Петрова говорит, что для нее не существует трудностей, кроме одной: с некоторыми чиновниками приходится «сражаться». Но «пробить» решение она умеет! Ее знает весь район. Она депутат муниципального образования уже 20 лет, потому что она реально помогает всем, кто к ней обращается. Для нее главное, чтобы людям было хорошо.