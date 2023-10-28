Ноябрь начнется для жителей Ростова-на-Дону с отключений света

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Без света 1 ноября останутся жители улиц Грекова, Полторацкого, Цимлянская, Чкалова, Кировоградская, Димитрова, Коллективная, Молокова. Также это коснется улиц Межевая, Ставского, Трудящихся, Нагорная, Профсоюзная, переулков Буревестник и Ярославский.
В четверг, 2 числа, электричества не будет на улицах Нансена, Кобякова, проспекте 40-летия Победы. В пятницу обесточат улицу Кобякова и проспект 40-летия Победы.
Добавим, что отключать электричество будут и в конце октября. Так, 30 числа это затронет улицы Кумженская, Береговая, 2-я Причальная, 4-я Причальная, 5-я Причальная.
Ранее ростовский спасатель Белков объяснил, как безопасно достать электроприбор из воды.