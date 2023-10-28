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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Тысячи жителей Ростова будут оставаться без света в начале ноября

Ноябрь начнется для жителей Ростова-на-Дону с отключений света

28 октября 2023, 05:04
Фото: 1MI

Тысячи жителей Ростова будут оставаться без света в начале ноября

В Ростове-на-Дону в начале октября запланированы технические работы, из-за которых будут отключать электричество, сообщили в «Донэнерго».

Без света 1 ноября останутся жители улиц Грекова, Полторацкого, Цимлянская, Чкалова, Кировоградская, Димитрова, Коллективная, Молокова. Также это коснется улиц Межевая, Ставского, Трудящихся, Нагорная, Профсоюзная, переулков Буревестник и Ярославский.

В четверг, 2 числа, электричества не будет на улицах Нансена, Кобякова, проспекте 40-летия Победы. В пятницу обесточат улицу Кобякова и проспект 40-летия Победы.

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Добавим, что отключать электричество будут и в конце октября. Так, 30 числа это затронет улицы Кумженская, Береговая, 2-я Причальная, 4-я Причальная, 5-я Причальная.

Ранее ростовский спасатель Белков объяснил, как безопасно достать электроприбор из воды.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Электричество#Последние новости Ростова на сегодня#Улицы#Отключения света#Технические работы#Спасатель
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