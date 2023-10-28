Огонь уничтожил Porsche и BMW на подземной парковке в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Пожар начался в пятницу, 27 октября, примерно в 22.50 мск на улице Города Волос. Первоначально загорелась машина Porsche, после чего огонь перекинулся на BMW.
«К ликвидации огня привлекли 16 человек, им потребовались четыре единицы техники. Потушить пожар удалось в 23.25», — говорится в публикации.
Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась, а сейчас выясняется причина возгорания.
Ранее стали известны подробности крупного пожара в магазине «Магнит» в Таганроге. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.