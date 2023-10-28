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Porsche и BMW сгорели на подземной парковке в Ростове-на-Дону

Огонь уничтожил Porsche и BMW на подземной парковке в Ростове-на-Дону

28 октября 2023, 06:54
Фото: 1MI

Porsche и BMW сгорели на подземной парковке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на территории подземной парковки произошел пожар, который охватил два автомобиля, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался в пятницу, 27 октября, примерно в 22.50 мск на улице Города Волос. Первоначально загорелась машина Porsche, после чего огонь перекинулся на BMW.

«К ликвидации огня привлекли 16 человек, им потребовались четыре единицы техники. Потушить пожар удалось в 23.25», — говорится в публикации.

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Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась, а сейчас выясняется причина возгорания.

Ранее стали известны подробности крупного пожара в магазине «Магнит» в Таганроге. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Пожар#Медицинская помощь#Автомобили#Ликвидация огня#УМЧС#Porsche#BMW#Магнит
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