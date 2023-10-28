Памятник Стачке и балкон: откуда лучше наблюдать лунное затмение в Ростове 28 октября

«Хороший вид в ясную погоду будет открываться с памятника Стачке 1902 года, с Ворошиловского моста. Наблюдать затмение можно даже прямо с балкона в своем доме на последнем этаже. Главное, чтобы он выходил на восточную сторону», — советует эксперт.