Памятник Стачке и балкон: откуда лучше наблюдать лунное затмение в Ростове 28 октября

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Ростовский астроном Сергей Жмайлов рассказывает, что затмение можно будет наблюдать даже в черте города.
«Конечно, лучше будет видно в дали от городской засветки. Если есть возможность — выезжайте за город. На чистом небе будет более контрастная картина», — рассказывает спикер.
Для наблюдения затмения в черте города астроном советует выбирать возвышенные смотровые площадки.
«Хороший вид в ясную погоду будет открываться с памятника Стачке 1902 года, с Ворошиловского моста. Наблюдать затмение можно даже прямо с балкона в своем доме на последнем этаже. Главное, чтобы он выходил на восточную сторону», — советует эксперт.
Напомним, частичное лунное затмение наступит в 22.35 мск, в пике явление можно будет наблюдать до 23.53 мск.
Ранее RostovGazeta писала о том, что синоптики сообщили об аномальной погоде в Ростовской области.