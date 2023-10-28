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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Астроном рассказал, откуда лучше наблюдать лунное затмение в Ростове 28 октября

Памятник Стачке и балкон: откуда лучше наблюдать лунное затмение в Ростове 28 октября

28 октября 2023, 11:40
Фото: https://ru.freepik.com

Астроном рассказал, откуда лучше наблюдать лунное затмение в Ростове 28 октября

Напомним, затмение кровавой луны можно будет наблюдать в небе над Ростовской областью 28 октября

Ростовский астроном Сергей Жмайлов рассказывает, что затмение можно будет наблюдать даже в черте города.

«Конечно, лучше будет видно в дали от городской засветки. Если есть возможность — выезжайте за город. На чистом небе будет более контрастная картина», — рассказывает спикер.

Частичное затмение Луны смогут увидеть ростовчане вечером 28 октября
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Для наблюдения затмения в черте города астроном советует выбирать возвышенные смотровые площадки.

«Хороший вид в ясную погоду будет открываться с памятника Стачке 1902 года, с Ворошиловского моста. Наблюдать затмение можно даже прямо с балкона в своем доме на последнем этаже. Главное, чтобы он выходил на восточную сторону», — советует эксперт.

Напомним, частичное лунное затмение наступит в 22.35 мск, в пике явление можно будет наблюдать до 23.53 мск.

Ранее RostovGazeta писала о том, что синоптики сообщили об аномальной погоде в Ростовской области.

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