Политолог Баширов призвал решать проблему мигрантов после инцидента в школе Ростова

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Как не допускать подобных конфликтов, как решать проблему с мигрантами — рассказал корреспонденту RostovGazeta российский политолог Марат Баширов.
Политолог высказывает мнение, что в нашем государстве используются, в основном, силовые варианты. А в части культурной ассимиляции, принято не дорабатывать.
Поэтому действия мужчины, который возле одной из ростовских школ защищал русских детей от детей мигрантов, сорвавшись на бранные слова, могли возмутить.
«Да, мужчину не красит то, что он сорвался и позволил себе какие-то оскорбительные высказывания. Но он требовал, чтобы мигранты адаптировались. И с этой точки зрения, он абсолютно прав. Ведь по сути, он высказал общую точку зрения большинства граждан Российской Федерации», — делится мнение Баширов.
Спикер подчеркивает, что в данном случае необходима правовая оценка не только действий мужчины, но и обязательно— подростков мигрантов. Причем вне зависимости от того какой у подростков возраст, и возможно ли к ним применять наказание.
«Раньше была воспитательная работа — были инспекторы по делам несовершеннолетних. Таких детей брали на карандаш, проводили беседы и с ними, и с их родителями. Эту практику надо восстанавливать. Нужен комплексный подход. Одними репрессиями проблему не решить», — убежден политолог.
Политолог подчеркивает, что кризис с мигрантами очень остро стоит во всем мире. От этого страдает Европа. По мнению эксперта, это — естественный процесс, избежать которого невозможно. Поэтому в отношении мигрантов нужна специальная государственная политика.
«Им надо прививать те нормы культурного поведения, нормы соблюдения права, которые приняты в Российской Федерации. Но делать это надо методом кнута и пряника», — отмечает Марат Баширов.
Спикер уверен — в отношении «кнута» с мигрантами надо поступать максимально жестко. Высылать из России без права возвращения. И массово распространять об этом информацию.
«А всем остальным нужно давать возможность проходить школу жизни в тех стандартах, которые у нас есть», — говорит собеседник.
Эксперт напоминает, что еще с царских времен Россия стоит на «трех китах».
«С этой точки зрения у нас многонациональное, уникальное государство. Почти 190 народов и народностей проживает на территории Российской Федерации, ни у кого столько нет», — разъясняет политолог.
Второй кит — многоконфессиональность. В нашей стране без всяких ограничений можно исповедовать ту религию, которая нравится.
И третьим является многокультурность. Никто не требует от приехавшего человека забывать свой язык или свою культуру. Нужно лишь изучить нашу культуру, найдя для себя какой-то компромисс.
Собеседник подчеркивает, что все проблемы, которые сегодня есть в Европе сложились из-за того, что там объявили мультикультурность. А именно — не обязывали мигрантов следовать общепринятым, сложившимся в Европе стандартам. Поэтому, к примеру, порт города Гамбурга в Германии — один из крупнейших в мире, стал чуть ли не полностью турецким.
«Ничего немецкого здесь почти не осталось. Большинство граждан даже не учат немецкий язык. Это — политика многокультурности, инициатором которой стала Ангела Меркель», — говорит Баширов.
Политолог разъясняет, что в появлении анклава, фактически, ничего плохого нет. Однако в конечном итоге, создание замкнутого пространства приводит к появлению особой, преступной среды.
«Помните, когда человек расстрелял десятки граждан и его целые сутки не могли поймать? Возникает вопрос — почему не могли поймать, ведь там натыкано множество камер. А все потому, что он просто прятался в национальных анклавах. Там его укрывали», — разъясняет спикер.
Для того, чтобы не допускать подобного в регионах России, эксперт настаивает на необходимости реализации комплексных мер в решении усугубившейся проблемы с мигрантами.
Ранее, ссылаясь на слова эксперта по межнациональным конфликтам, RostovGazeta сообщала о том, что практику пребывания мигрантов в Ростовской области нужно менять.