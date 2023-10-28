Политолог Баширов призвал решать проблему мигрантов после инцидента в школе Ростова

Собеседник подчеркивает, что все проблемы, которые сегодня есть в Европе сложились из-за того, что там объявили мультикультурность. А именно — не обязывали мигрантов следовать общепринятым, сложившимся в Европе стандартам. Поэтому, к примеру, порт города Гамбурга в Германии — один из крупнейших в мире, стал чуть ли не полностью турецким.