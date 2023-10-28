Появились подробности нападения вооруженных бомжей на жителей Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Ранее ростовчане рассказали, что в центре города бездомные оскорбили двух парней, что привело к дальнейшему конфликту и драке. Говорилось, что бомжи ножом ранили двух человек, которым потребовалась помощь медиков.
Теперь в полиции подтвердили факт конфликта между бомжами и двумя молодыми людьми.
«Во время ссоры 47-летний мужчина несколько раз ударил ножом своих оппонентов. Один из пострадавших был госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в УМВД.
Отмечается, что нападавшего задержали и доставили в отдел.
Ранее внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.