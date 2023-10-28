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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Бомжи ножом ранили на улице двух человек в Ростове-на-Дону

Появились подробности нападения вооруженных бомжей на жителей Ростова-на-Дону

28 октября 2023, 05:23
Фото: 1MI

Бомжи ножом ранили на улице двух человек в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону два человека пострадали после конфликта с участием бездомных, сообщили в региональном УМВД.

Ранее ростовчане рассказали, что в центре города бездомные оскорбили двух парней, что привело к дальнейшему конфликту и драке. Говорилось, что бомжи ножом ранили двух человек, которым потребовалась помощь медиков.

Теперь в полиции подтвердили факт конфликта между бомжами и двумя молодыми людьми.

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«Во время ссоры 47-летний мужчина несколько раз ударил ножом своих оппонентов. Один из пострадавших был госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в УМВД.

Отмечается, что нападавшего задержали и доставили в отдел.

Ранее внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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