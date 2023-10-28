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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

В Ростове-на-Дону с 29 октября ожидается похолодание

Стало известно, когда будет последний теплый день в Ростове-на-Дону

28 октября 2023, 06:26
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 29 октября ожидается похолодание

В Ростове-на-Дону после субботы, 28 октября, начнется похолодание, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу столбики термометров покажут 21 градус, осадков в этот день не будет. Но местным жителям пообещали сильный ветер с порывами до семи метров в секунду.

В воскресенье похолодает до 16 градусов, ветер будет уже не таким сильным. В понедельник выглянет солнце, а воздух должен прогреться до 18 градусов.

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После этого температура резко упадет до 13 градусов. В начале ноября, 2 и 3 числа, пройдут дожди, а порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до шести градусов.

Ранее донской регион столкнулся с затишьем перед атакой магнитных бурь.

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