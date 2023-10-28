Стало известно, когда будет последний теплый день в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 07:00
В субботу столбики термометров покажут 21 градус, осадков в этот день не будет. Но местным жителям пообещали сильный ветер с порывами до семи метров в секунду.
В воскресенье похолодает до 16 градусов, ветер будет уже не таким сильным. В понедельник выглянет солнце, а воздух должен прогреться до 18 градусов.
После этого температура резко упадет до 13 градусов. В начале ноября, 2 и 3 числа, пройдут дожди, а порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до шести градусов.
Ранее донской регион столкнулся с затишьем перед атакой магнитных бурь.