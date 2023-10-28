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Telegram-канал «Тютина»

Центр Ростова затопило из-за порыва водопровода

28 октября 2023, 14:43
Фото: 1MI
Telegram-канал «Тютина»

В центре Ростова ликвидируют последствия аварии на водопроводе

В Ростове ликвидируют порыв водопровода на улице Варфоломеева, об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Вечером субботы, 28 октября, в соцсетях появились видео затопленных улиц в центре Ростова. Telegram-канал «Тютина» опубликовал три видеозаписи от читателей, которые запечатлели фонтан, бьющий из-под крышки люка на улице Варфоломеева, а также импровизированные мостики, установленные горожанами для того, чтобы успешно перейти затопленную улицу.

Видео: Telegram-канал «Тютина» / 1MI

Позднее сотрудники «Ростовводоканала» сообщили о начале восстановительных работ на водопроводе по улице Варфоломеева. В компании предупредили, что ремонт проведут без отключения воды, поэтому возникла необходимость произвести сброс воды через пожарный гидрант.

«В ближайшие часы порыв будет устранён», — сказано в сообщении компании.

Ранее ростовчан предупредили о возможных подтоплениях улиц из-за дождей 28 октября.

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