Центр Ростова затопило из-за порыва водопровода

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Вечером субботы, 28 октября, в соцсетях появились видео затопленных улиц в центре Ростова. Telegram-канал «Тютина» опубликовал три видеозаписи от читателей, которые запечатлели фонтан, бьющий из-под крышки люка на улице Варфоломеева, а также импровизированные мостики, установленные горожанами для того, чтобы успешно перейти затопленную улицу.
Позднее сотрудники «Ростовводоканала» сообщили о начале восстановительных работ на водопроводе по улице Варфоломеева. В компании предупредили, что ремонт проведут без отключения воды, поэтому возникла необходимость произвести сброс воды через пожарный гидрант.
«В ближайшие часы порыв будет устранён», — сказано в сообщении компании.
Ранее ростовчан предупредили о возможных подтоплениях улиц из-за дождей 28 октября.