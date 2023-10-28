Центр Ростова затопило из-за порыва водопровода

Вечером субботы, 28 октября, в соцсетях появились видео затопленных улиц в центре Ростова. Telegram-канал «Тютина» опубликовал три видеозаписи от читателей, которые запечатлели фонтан, бьющий из-под крышки люка на улице Варфоломеева, а также импровизированные мостики, установленные горожанами для того, чтобы успешно перейти затопленную улицу.