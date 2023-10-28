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Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Ростовчане пожаловались на острую нехватку автобусов на маршруте №40

В Ростове пассажиры пожаловались на недовыпуск автобусов №40

28 октября 2023, 16:49
Фото: Midjourney
Ростовчане пожаловались на острую нехватку автобусов на маршруте №40

Ростовчане пожаловались на острую нехватку автобусов на маршруте №40

В Ростове пассажиры пожаловались на недостаток автобусов, курсирующих между ЗЖМ и Сельмашем, информация об этом появилась на портале городского благоустройства.

В пятницу, 27 октября, местные жители опубликовали жалобу, согласно которой на маршруте №40, курсирующем между ЗЖМ и часовым заводом «Витязь», стали наблюдать недовыпуск транспорта.

«Куда подевались автобусы маршрута №40? Раньше было 25 автобусов на линии, теперь максимум 10 на такой длинный маршрут», — возмутились местные жители, добавив, что теперь жители Западного не могут доехать на улицу Туполева в Первомайском районе без давки и пересадок.

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«Утром уже на Туполева полный автобус! Почему нет других маршрутов на Сельмаш и 2-й поселок по Красноармейской, все поубирали. Люди ругаются, водителей изводят, сами приезжаем домой без сил и нервов», — возмутились ростовчане.

Обращаем внимание, в настоящий момент в Ростове наблюдается острый дефицит водителей автобусов, из-за которого на некоторых маршрутах происходит недовыпуск транспорта. Местные органы власти и перевозчики рассматривают возможность повышения тарифа на проезд до 52 рублей, чтобы повысить зарплаты водителей и привлечь на работу новые кадры.

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