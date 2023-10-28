В Ростове пассажиры пожаловались на недовыпуск автобусов №40

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В пятницу, 27 октября, местные жители опубликовали жалобу, согласно которой на маршруте №40, курсирующем между ЗЖМ и часовым заводом «Витязь», стали наблюдать недовыпуск транспорта.
«Куда подевались автобусы маршрута №40? Раньше было 25 автобусов на линии, теперь максимум 10 на такой длинный маршрут», — возмутились местные жители, добавив, что теперь жители Западного не могут доехать на улицу Туполева в Первомайском районе без давки и пересадок.
«Утром уже на Туполева полный автобус! Почему нет других маршрутов на Сельмаш и 2-й поселок по Красноармейской, все поубирали. Люди ругаются, водителей изводят, сами приезжаем домой без сил и нервов», — возмутились ростовчане.
Обращаем внимание, в настоящий момент в Ростове наблюдается острый дефицит водителей автобусов, из-за которого на некоторых маршрутах происходит недовыпуск транспорта. Местные органы власти и перевозчики рассматривают возможность повышения тарифа на проезд до 52 рублей, чтобы повысить зарплаты водителей и привлечь на работу новые кадры.