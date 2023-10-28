В Ростове пассажиры пожаловались на недовыпуск автобусов №40

«Куда подевались автобусы маршрута №40? Раньше было 25 автобусов на линии, теперь максимум 10 на такой длинный маршрут», — возмутились местные жители, добавив, что теперь жители Западного не могут доехать на улицу Туполева в Первомайском районе без давки и пересадок.