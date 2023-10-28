В Ростове проверили школу №18 после скандального видео нападения на ученика

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Портал «Дон24» со ссылкой на Министерство образования Ростовской области объявил, что сотрудники ведомства провели проверку по факту драки между учащимися школы №18.
Причиной этого стало вирусное видео, снятое ростовчанином, который помог пострадавшему мальчику спастись от агрессии товарищей, представляющих одну из национальных общин.
«По факту конфликта обучающихся МБОУ „Школа № 18“ принят ряд мер. В ближайшее время запланирована встреча с родительским сообществом школы, будет проведен анализ внешкольной занятости детей — участников конфликта», — цитирует представителей Минобра издание.
Сотрудники министерства добавили, что уже в понедельник, 30 октября, пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Первомайского района, а на следующий день пройдет внеплановое заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Напомним, ранее стало известно, что в федеральном СК поручили возбудить уголовное дело из-за нападения на ученика его сверстниками.