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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В Ростове проверили школу №18 после скандального видео нападения на ученика

В Ростове проверили школу №18 после скандального видео нападения на ученика

28 октября 2023, 18:03
Фото: 1MI
В Ростове проверили школу №18 после скандального видео нападения на ученика

Минобр Ростовской области провел проверку из-за нападения мигрантов на школьника

В Ростове провели проверку после нападения детей мигрантов на ученика школы №18, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Дон24» со ссылкой на Министерство образования Ростовской области объявил, что сотрудники ведомства провели проверку по факту драки между учащимися школы №18.

Причиной этого стало вирусное видео, снятое ростовчанином, который помог пострадавшему мальчику спастись от агрессии товарищей, представляющих одну из национальных общин.

«По факту конфликта обучающихся МБОУ „Школа № 18“ принят ряд мер. В ближайшее время запланирована встреча с родительским сообществом школы, будет проведен анализ внешкольной занятости детей — участников конфликта», — цитирует представителей Минобра издание.

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Сотрудники министерства добавили, что уже в понедельник, 30 октября, пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Первомайского района, а на следующий день пройдет внеплановое заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напомним, ранее стало известно, что в федеральном СК поручили возбудить уголовное дело из-за нападения на ученика его сверстниками.

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