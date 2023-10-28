В Ростове проверили школу №18 после скандального видео нападения на ученика

Сотрудники министерства добавили, что уже в понедельник, 30 октября, пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Первомайского района, а на следующий день пройдет внеплановое заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.