В Ростове заведут уголовное дело по факту нападения мигрантов на школьника

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Напомним, на днях в соцсетях и Telegram-каналах завирусилось видео ростовчанина, который сообщил о нападении детей мигрантов на другого ученика в Ростове. Артем Лымарь встал на защиту ребенка, которого, по его словам, избивали как минимум 10 других учеников. Этот инцидент стал поводом для проведения проверки СК РФ.
В итоге уже в пятницу, 27 октября, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Основанием для этого стали сообщения о том, что в ростовской школе дети мигрантов регулярно нападают на своих сверстников и избивают их, а администрация образовательного учреждения игнорирует проблему.
Теперь в Ростовской области заведут уголовное дело, а руководителю донского СУ СК России Аслану Хуаде нужно будет доложить о результатах расследования.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.