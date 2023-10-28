В Ростове заведут уголовное дело по факту нападения мигрантов на школьника

Напомним, на днях в соцсетях и Telegram-каналах завирусилось видео ростовчанина, который сообщил о нападении детей мигрантов на другого ученика в Ростове. Артем Лымарь встал на защиту ребенка, которого, по его словам, избивали как минимум 10 других учеников. Этот инцидент стал поводом для проведения проверки СК РФ.