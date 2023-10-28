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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Ростове заведут уголовное дело по факту нападения мигрантов на школьника

В Ростове заведут уголовное дело по факту нападения мигрантов на школьника

28 октября 2023, 12:02
Фото: 1MI
В Ростове заведут уголовное дело по факту нападения мигрантов на школьника

Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на школьника в Ростове

В Ростове из-за нападения детей мигрантов на одноклассника стало причиной возбуждения уголовного дела, об этом сообщили в пресс-службе федерального Следкома.

Напомним, на днях в соцсетях и Telegram-каналах завирусилось видео ростовчанина, который сообщил о нападении детей мигрантов на другого ученика в Ростове. Артем Лымарь встал на защиту ребенка, которого, по его словам, избивали как минимум 10 других учеников. Этот инцидент стал поводом для проведения проверки СК РФ.

В итоге уже в пятницу, 27 октября, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Основанием для этого стали сообщения о том, что в ростовской школе дети мигрантов регулярно нападают на своих сверстников и избивают их, а администрация образовательного учреждения игнорирует проблему.

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Теперь в Ростовской области заведут уголовное дело, а руководителю донского СУ СК России Аслану Хуаде нужно будет доложить о результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

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