В Ростове ждут кровавую Луну и расследуют дело о нападении мигрантов в школе

Согласно информации с портала госзакупок, донской Минтранс находится в поисках компании, которая отремонтируют дороги Ростовской области, ведущие к Луганской и Донецкой Народным Республикам. Речь идет о дорогах из села Самбек до Куйбышево и Снежного, из Миллерово до Луганска, из Ростова до Дебальцево и из Покровского в Натальевку, кроме того, в описании объекта закупки указаны дороги, ведущие из Таганрога до села Троицкого и границы с ДНР.