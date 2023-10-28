В Ростове ждут кровавую Луну и расследуют дело о нападении мигрантов в школе

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Ростовский астроном Сергей Жмайлов рассказал, где жители Ростова-на-Дону могут с комфортом наблюдать за грядущим кровавым затмением Луны, которое начнется около 21.00 мск.
По словам эксперта, в этот раз необязательно покидать город, чтобы иметь возможность любоваться космическим явлением. Для ясного обзора достаточно выбрать место с низким уровнем светового загрязнения — для заметного контраста.
Если же говорить о Ростове, то для наблюдения за ночным небом подойдут смотровые площадки, расположенные на возвышенности.
«Хороший вид в ясную погоду будет открываться с памятника Стачке 1902 года, с Ворошиловского моста», — рассказал Сергей Жмайлов, добавил, что для наблюдения за затмением подойдет и балкон собственного дома, если он будет выходить на восточную сторону небосклона и будет расположен достаточно высоко над землей.
В Ростовской области до конца года на ремонт шести дорог потратят 627,5 миллиона рублей.
Согласно информации с портала госзакупок, донской Минтранс находится в поисках компании, которая отремонтируют дороги Ростовской области, ведущие к Луганской и Донецкой Народным Республикам. Речь идет о дорогах из села Самбек до Куйбышево и Снежного, из Миллерово до Луганска, из Ростова до Дебальцево и из Покровского в Натальевку, кроме того, в описании объекта закупки указаны дороги, ведущие из Таганрога до села Троицкого и границы с ДНР.
Ремонт всех участков следует закончить к 15 декабря, а контракт выполнить до 29 декабря текущего года. Победителя объявят 14 ноября.
Главной новостью дня стало возбуждение уголовного дела из-за драки в одной из школ Ростова.
На днях в соцсетях стало вирусным видео, записанное жителем Ростова-на-Дону Артемом Лымарь. Мужчина стал свидетелем избиения школьника детьми мигрантов. По словам мужчины, ребенка били не менее 10 сверстников.
После освещения событий в соцсетях инцидент привлек внимание Следственного комитета России, была организована проверка. Уже в пятницу, 27 октября, стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Среди причин возбуждения дела упомянули бездействие администрации школы, закрывающих глаза на конфликт между учениками.
Теперь предстоит провести расследование и выяснить причины и обстоятельства нападения.