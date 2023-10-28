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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:08

В Ростовской области два человека погибли в жестком ДТП с КамАЗ

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом

28 октября 2023, 08:05
Фото: 1MI
В Ростовской области два человека погибли в жестком ДТП с КамАЗ

В Ростовской области два человека погибли в жестком ДТП с КамАЗ

В Ростовской области ВАЗ превратился в груду металла после столкновения с КамАЗ, погибли два человека, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В четверг, 26 октября, в 15.50 мск на 164-м километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское» произошла авария с участием легкового автомобиля и фуры.

трасса «Котельниково — Песчанокопское» трасса «Котельниково — Песчанокопское»
трасса «Котельниково — Песчанокопское»
Фото: УГИБДД по Ростовской области

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21144» не учел неблагоприятные погодные условия и дождь при выборе скорости и потерял контроль над автомобилем, что привело к заносу на скользкой трассе. Автомобиль снесло на встречную полосу, где произошло столкновение с КамАЗ с прицепом НефАЗ, за рулем которого находился 33-летний водитель.

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В результате аварии от полученных травм скончались водитель ВАЗ и его 30-летний пассажир, теперь полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее на мокрой трассе в Ростовской области разбился автомобиль.

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