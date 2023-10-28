В Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21144» не учел неблагоприятные погодные условия и дождь при выборе скорости и потерял контроль над автомобилем, что привело к заносу на скользкой трассе. Автомобиль снесло на встречную полосу, где произошло столкновение с КамАЗ с прицепом НефАЗ, за рулем которого находился 33-летний водитель.