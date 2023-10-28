В Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом

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В четверг, 26 октября, в 15.50 мск на 164-м километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское» произошла авария с участием легкового автомобиля и фуры.
По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21144» не учел неблагоприятные погодные условия и дождь при выборе скорости и потерял контроль над автомобилем, что привело к заносу на скользкой трассе. Автомобиль снесло на встречную полосу, где произошло столкновение с КамАЗ с прицепом НефАЗ, за рулем которого находился 33-летний водитель.
В результате аварии от полученных травм скончались водитель ВАЗ и его 30-летний пассажир, теперь полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего.
Ранее на мокрой трассе в Ростовской области разбился автомобиль.