В Ростовской области на развитие инфраструктуры сел потратят более 982 млн рублей

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В конце октября на портале правительства Ростовской области опубликовали отчет о реализации программы по комплексному развитию сельских территорий.
Согласно данным отчета, в 2024 году в Ростовской области для обеспечения доступным и комфортным жильем населения выделили 369,3 миллиона рублей, еще 982,5 миллиона рублей пойдет на развитие инфраструктуры сельских территорий, кроме того, 448 миллионов рублей потратят на реконструкцию объектов водопроводного хозяйства.
Вместе с этим власти направят 114,6 миллиона рублей на установку объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку, 225,6 миллиона рублей — на строительство и реконструкцию автодорог. Общий объем финансирования, согласно документам на портале правительства, составит более 1,3 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что в Ростовской области приведут в нормативное состояние более 650 километров дорог.