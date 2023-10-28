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Published Сегодня, 07:46

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В Ростовской области на развитие инфраструктуры сел потратят более 982 млн рублей

В Ростовской области на развитие инфраструктуры сел потратят более 982 млн рублей

28 октября 2023, 07:46
Фото: 1MI
В Ростовской области на развитие инфраструктуры сел потратят более 982 млн рублей

В Ростовской области на развитие сел потратят более 1,3 млрд рублей в 2024 году

В Ростовской области планируют потратить более 980 миллионов рублей на развитие инфраструктуры донских сел, данные об этом появились среди отчетов по государственным программам.

В конце октября на портале правительства Ростовской области опубликовали отчет о реализации программы по комплексному развитию сельских территорий.

Согласно данным отчета, в 2024 году в Ростовской области для обеспечения доступным и комфортным жильем населения выделили 369,3 миллиона рублей, еще 982,5 миллиона рублей пойдет на развитие инфраструктуры сельских территорий, кроме того, 448 миллионов рублей потратят на реконструкцию объектов водопроводного хозяйства.

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Вместе с этим власти направят 114,6 миллиона рублей на установку объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку, 225,6 миллиона рублей — на строительство и реконструкцию автодорог. Общий объем финансирования, согласно документам на портале правительства, составит более 1,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в Ростовской области приведут в нормативное состояние более 650 километров дорог.

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