В Ростовской области на развитие инфраструктуры сел потратят более 982 млн рублей

Согласно данным отчета, в 2024 году в Ростовской области для обеспечения доступным и комфортным жильем населения выделили 369,3 миллиона рублей, еще 982,5 миллиона рублей пойдет на развитие инфраструктуры сельских территорий, кроме того, 448 миллионов рублей потратят на реконструкцию объектов водопроводного хозяйства.