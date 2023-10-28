В Ростовской области на ремонт дорог к новым регионам выделили 627,5 млн рублей

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать пять участков дороги «с. Самбек — пос. Матвеев Курган — с. Куйбышево — г. Снежное (до границы с Донецкой Народной Республикой)» — с. Новиковка — с. Лысогорка — с. Каршенно-Анненка, дорогу из Миллерово в Луганск до границы с ЛНР, трассу из Ростова в Дебальцево до границы с ЛНР, дорогу между селами Покровским и Натальевкой, а также дороги между Таганрогом и Покровским к селу Троицкое и «г. Таганрог — с. Беглица — а/д „Ростов-на-Дону — Таганрог“ до границы с ДНР». Всего шесть дорог, которые необходимо отремонтировать до 15 декабря текущего года. Срок исполнения контракта 29 декабря 2023 года.