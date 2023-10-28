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Published Сегодня, 08:53

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В Ростовской области на ремонт дорог к новым регионам выделили 627,5 млн рублей

В Ростовской области на ремонт дорог к новым регионам выделили 627,5 млн рублей

28 октября 2023, 08:53
Фото: 1MI
В Ростовской области на ремонт дорог к новым регионам выделили 627,5 млн рублей

В Ростовской области на ремонт дорог к ЛДНР потратят более 627 миллионов рублей

В Ростовской области на ремонт шести автодорог в четырех районах потратят более 627 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

В среду, 25 октября, Минтранспорта Ростовской области объявило аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя ремонт автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Куйбышевского, Миллеровского, Мясниковского и Неклиновского районов. Максимальная стоимость работ составит 627,5 миллиона рублей.

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Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать пять участков дороги «с. Самбек — пос. Матвеев Курган — с. Куйбышево — г. Снежное (до границы с Донецкой Народной Республикой)» — с. Новиковка — с. Лысогорка — с. Каршенно-Анненка, дорогу из Миллерово в Луганск до границы с ЛНР, трассу из Ростова в Дебальцево до границы с ЛНР, дорогу между селами Покровским и Натальевкой, а также дороги между Таганрогом и Покровским к селу Троицкое и «г. Таганрог — с. Беглица — а/д „Ростов-на-Дону — Таганрог“ до границы с ДНР». Всего шесть дорог, которые необходимо отремонтировать до 15 декабря текущего года. Срок исполнения контракта 29 декабря 2023 года.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 10 ноября, победителя объявят через четыре дня.

Ранее власти Ростовской области поделились планами по ремонту дорог до конца текущего года.

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