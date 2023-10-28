В Ростовской области на ремонт самолетов потратят более 100 млн рублей

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
ФГБУ «Южный авиационно-спасательный центр МЧС России» опубликовал электронный аукцион, чтобы найти фирму-подрядчика, которая займется ремонтом агрегатов шасси для самолетов Бе-200ЧС. Эти самолеты-амфибии производят на ТАНТК имени Г. М. Бериева и используют для доставки грузов в труднодоступные зоны, ликвидации пожаров и эвакуации населения из зоны ЧС, самолеты уникальны тем, что способны садиться и на сушу, и на воду, а также производить забор воды во время полета.
В приложении к контракту сказано, что спасатели ищут подрядчика работ по ремонту стойки основной опоры шасси, подкосов и гидроцилиндров. Стоимость ремонта составит более 103 миллионов рублей.
Предложения для аукциона можно подать до 8 ноября, подрядчика выберут на следующий день.
Ранее самолеты Бе-200 отправили в Турцию для тушению лесных пожаров.