В Ростовской области на ремонт самолетов потратят более 100 млн рублей

ФГБУ «Южный авиационно-спасательный центр МЧС России» опубликовал электронный аукцион, чтобы найти фирму-подрядчика, которая займется ремонтом агрегатов шасси для самолетов Бе-200ЧС. Эти самолеты-амфибии производят на ТАНТК имени Г. М. Бериева и используют для доставки грузов в труднодоступные зоны, ликвидации пожаров и эвакуации населения из зоны ЧС, самолеты уникальны тем, что способны садиться и на сушу, и на воду, а также производить забор воды во время полета.