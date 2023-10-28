В Ростовской области рецидивист убил знакомого во время пьяной ссоры

Следователи представили версию, согласно которой в октябре 2023 года подозреваемый находился в частном доме в поселке Водопадном на территории Аксайского района. Там он выпивал в компании 37-летнего знакомого, с которым позднее завязалась ссора. В итоге фигурант дела напал на собутыльника, избивая его руками по голове и туловищу, травмы оказались серьезными, и мужчина скончался на месте происшествия.