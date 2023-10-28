В Ростовской области рецидивист убил знакомого во время пьяной ссоры

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Следственный отдел по Аксайскому району СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего дончанина, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Следователи представили версию, согласно которой в октябре 2023 года подозреваемый находился в частном доме в поселке Водопадном на территории Аксайского района. Там он выпивал в компании 37-летнего знакомого, с которым позднее завязалась ссора. В итоге фигурант дела напал на собутыльника, избивая его руками по голове и туловищу, травмы оказались серьезными, и мужчина скончался на месте происшествия.
Во время допроса мужчина полностью признал свою вину, суд вынес решение заключить его под стражу. Следователи установили, что ранее мужчина привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего.
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