В Ростовской области ускорят расследование дела об убийстве Татьяны Штанько

Портал «Рен.ТВ» утверждает, что речь идет о расследовании дела об убийстве 18-летней Татьяны Штанько, чье тело обнаружили в Ростовской области в прошлом году. Девушка собиралась навестить возлюбленного в станице Хомутовской, но молодой человек не смог ее дождаться — ее тело нашли в лесу уже к осени. Подозреваемым в убийстве девушки стал многодетный отец из Кагальницкого района, который был ранее судим.