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В Ростовской области ускорят расследование дела об убийстве Татьяны Штанько

В Ростовской области ускорят расследование дела об убийстве Татьяны Штанько

28 октября 2023, 17:38
Фото: Midjourney
В Ростовской области ускорят расследование дела об убийстве Татьяны Штанько

Глава СК поручил доложить о расследовании убийства 18-летней дончанки

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела и ускорить расследование обстоятельств гибели 18-летней жительницы Ростовской области Татьяны Штанько, об этом сообщил портал «Рен.ТВ».

Вечером 28 октября информационный центр СК России опубликовал сообщение о том, что в социальных медиа вышел материал с критикой долгого расследования дела об убийстве 18-летней дончанки, которое в настоящий момент находится на завершающей стадии.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю донского управления Следкома Аслану Хуаде доложить о результатах расследования и принять исчерпывающий комплекс мер, чтобы завершить расследование в ближайшее время.

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Портал «Рен.ТВ» утверждает, что речь идет о расследовании дела об убийстве 18-летней Татьяны Штанько, чье тело обнаружили в Ростовской области в прошлом году. Девушка собиралась навестить возлюбленного в станице Хомутовской, но молодой человек не смог ее дождаться — ее тело нашли в лесу уже к осени. Подозреваемым в убийстве девушки стал многодетный отец из Кагальницкого района, который был ранее судим.

Информация об этом пока официально не подтвердилась.

Ранее мать Татьяны Штанько заявила, что расследование дела об убийстве ее дочери не движется с мертвой точки уже год.

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