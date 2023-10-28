В Ростовской области жители испытывают тревогу из-за БПЛА и самокатчиков

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Портал «Новые известия» со ссылкой на исследование Фонда общественного мнения рассказал, что по итогам еженедельного опроса 41% респондентов заявил о тревожности в обществе, еще 53% опрошенных ответили, что спокойны и довольны жизнью.
Согласно материалам ФОМ, в опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 53 субъектов РФ. Аналитики Фонда уточняют, что хотя общая динамика тревожности продолжает снижаться — у разных групп населения могут быть разные факторы стресса. Например, у близких мобилизованных и военнослужащих показатели тревожности выше, чем у рядовых граждан, а эта группа населения составляет более двух миллионов человек.
При этом авторы доклада о национальном индексе тревожности отмечают, что если в 2022 году россиян беспокоила исключительно политика и СВО, то теперь к факторам тревожности добавили состояние экономики и культуры.
«В июле — сентябре суммарный индекс тревожности из-за атаки дронов составил 811,1 медиаюнга [прим. редакции — единица воспроизводства тревоги, используемая в исследовании]» — сказано в сообщении.
Аналитики уточняют, что тревога из-за атак беспилотников оказалась в три раза выше показателей страха, вызванного падением рубля. Кроме того, в третьем квартале 2023 года дончан и россиян в целом беспокоил рост цен на бензин, проблемы с поездками в Европу, проблемы гражданской авиации, потеря позиции лидера в освоении космоса и электросамокатчики. Также причиной беспокойства россиян стало слухи о возобновлении частичной мобилизации, рост тарифов такси и отсутствие зарубежных фильмов в прокате.
«При этом в целом третий квартал оказался для россиян гораздо более спокойным, чем второй. По данным КРОС, общий уровень тревожности упал почти в два раза», — сказано в сообщении.
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