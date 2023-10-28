В Ростовской области жители испытывают тревогу из-за БПЛА и самокатчиков

Аналитики уточняют, что тревога из-за атак беспилотников оказалась в три раза выше показателей страха, вызванного падением рубля. Кроме того, в третьем квартале 2023 года дончан и россиян в целом беспокоил рост цен на бензин, проблемы с поездками в Европу, проблемы гражданской авиации, потеря позиции лидера в освоении космоса и электросамокатчики. Также причиной беспокойства россиян стало слухи о возобновлении частичной мобилизации, рост тарифов такси и отсутствие зарубежных фильмов в прокате.