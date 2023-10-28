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Published Сегодня, 07:17

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В Таганроге поднимут тарифы на проезд до 37 рублей

В Таганроге поднимут тарифы на проезд до 37 рублей

28 октября 2023, 07:17
Фото: 1MI
В Таганроге поднимут тарифы на проезд до 37 рублей

В Таганроге поднимут цены на проезд в общественном транспорте до конца 2023 года

В Таганроге планируют установить новые тарифы на проезд в общественном транспорте до конца текущего года, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Таганрогская правда» рассказал, что в некоторых автобусах на маршрутах общественного транспорта появились объявления о повышении стоимости проезда с 1 ноября. Перевозчики уточнили, что тарифы поднимутся до 37 рублей при наличном расчете, а при безналичном за проезд придется заплатить 35 рублей.

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По словам замглавы администрации Таганрога по вопросам транспорта Дмитрия Беликова, рост тарифов вызван текущими условиями экономики и значительным ростом цен на топливо и детали. Представитель управления транспорта добавил, что введение новых тарифов ожидается уже со следующего месяца, однако точную дату не называл.

Ранее в Ростове перевозчики попросили увеличить тарифы на проезд до 52 рублей.

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