В Таганроге поднимут тарифы на проезд до 37 рублей

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Портал «Таганрогская правда» рассказал, что в некоторых автобусах на маршрутах общественного транспорта появились объявления о повышении стоимости проезда с 1 ноября. Перевозчики уточнили, что тарифы поднимутся до 37 рублей при наличном расчете, а при безналичном за проезд придется заплатить 35 рублей.
По словам замглавы администрации Таганрога по вопросам транспорта Дмитрия Беликова, рост тарифов вызван текущими условиями экономики и значительным ростом цен на топливо и детали. Представитель управления транспорта добавил, что введение новых тарифов ожидается уже со следующего месяца, однако точную дату не называл.
Ранее в Ростове перевозчики попросили увеличить тарифы на проезд до 52 рублей.