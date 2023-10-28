В Таганроге поднимут тарифы на проезд до 37 рублей

Портал «Таганрогская правда» рассказал, что в некоторых автобусах на маршрутах общественного транспорта появились объявления о повышении стоимости проезда с 1 ноября. Перевозчики уточнили, что тарифы поднимутся до 37 рублей при наличном расчете, а при безналичном за проезд придется заплатить 35 рублей.