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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В центре Ростова заметили вооруженного ножом мужчину

В центре Ростова заметили вооруженного ножом мужчину

28 октября 2023, 12:45
Фото: 1MI
В центре Ростова заметили вооруженного ножом мужчину

В Ростове мужчина угрожал женщине и прохожим ножом

В центре Ростова заметили вооруженного ножом мужчину, который устроил скандал с женщиной и угрожал прохожим, видео появилось в соцсетях.

В субботу, 28 октября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором изображен мужчина, вооруженный ножом. Вечером 27 октября неизвестный прогуливался вдоль проезжей части на пересечении улицы Большой Садовой с переулком Соборным, держа в руке нож.

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Основной конфликт очевидцы на видео не запечатлели, однако читатели канала утверждают, что мужчина устроил скандал своей спутнице, а после начал угрожать прохожим, вступившимся за женщину.

«Парочку заметили ещё в парке Горького. Там мужчина толкал женщину, кричал и дёргал за куртку.[…] Парни сделали замечание, на что мужчина достал нож и начал угрожать им и своей женщине», — сказано в сообщении. Очевидцы утверждают, что скандал закончился применением перцового баллончика.

Видео: Источник видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 1MI

Обращаем внимание, информация об инциденте не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее в Ростове неизвестные расстреляли вывеску автомойки из ружья.

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