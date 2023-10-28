В центре Ростова заметили вооруженного ножом мужчину

«Парочку заметили ещё в парке Горького. Там мужчина толкал женщину, кричал и дёргал за куртку.[…] Парни сделали замечание, на что мужчина достал нож и начал угрожать им и своей женщине», — сказано в сообщении. Очевидцы утверждают, что скандал закончился применением перцового баллончика.