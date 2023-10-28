В центре Ростова заметили вооруженного ножом мужчину

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В субботу, 28 октября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором изображен мужчина, вооруженный ножом. Вечером 27 октября неизвестный прогуливался вдоль проезжей части на пересечении улицы Большой Садовой с переулком Соборным, держа в руке нож.
Основной конфликт очевидцы на видео не запечатлели, однако читатели канала утверждают, что мужчина устроил скандал своей спутнице, а после начал угрожать прохожим, вступившимся за женщину.
«Парочку заметили ещё в парке Горького. Там мужчина толкал женщину, кричал и дёргал за куртку.[…] Парни сделали замечание, на что мужчина достал нож и начал угрожать им и своей женщине», — сказано в сообщении. Очевидцы утверждают, что скандал закончился применением перцового баллончика.
Обращаем внимание, информация об инциденте не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее в Ростове неизвестные расстреляли вывеску автомойки из ружья.