В Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В субботу, 28 октября, в ТРЦ «Весенний» на территории Волгодонска произошло ЧП. Во время выставки кошек произошло замыкание мультиварки, которая разогревала обед для животных, а помещения наполнило густым и едким дымом.
Сотрудники торгового центра немедленно потушили мультиварку и эвакуировали посетителей выставки.
Однако помощь потребовалась животным, которые испугались дыма и суматохи и разбежались по залу.
Пожарным пришлось приложить усилия, чтобы собрать 40 котов и кошек и вынести клетки с ними на улицу.
«К счастью, все обошлось, никто из пушистых не пострадал», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове на улицах города заметили дикую лису.