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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

В Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек

В Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек

28 октября 2023, 10:29
Фото: Midjourney
В Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек

В Ростовской области пожарные за один день спасли 40 кошек

В Волгодонске пожарные эвакуировали посетителей и участников выставки кошек из-за мультиварки, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В субботу, 28 октября, в ТРЦ «Весенний» на территории Волгодонска произошло ЧП. Во время выставки кошек произошло замыкание мультиварки, которая разогревала обед для животных, а помещения наполнило густым и едким дымом.

Сотрудники торгового центра немедленно потушили мультиварку и эвакуировали посетителей выставки.

Фото: МЧС по Ростовской области

Однако помощь потребовалась животным, которые испугались дыма и суматохи и разбежались по залу.

Пожарным пришлось приложить усилия, чтобы собрать 40 котов и кошек и вынести клетки с ними на улицу.

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«К счастью, все обошлось, никто из пушистых не пострадал», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове на улицах города заметили дикую лису.

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