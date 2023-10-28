rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В Ростове-на-Дону запретили парковать машины на Буденновском с 28 октября

Водителям запретили останавливаться на Буденновском в Ростове

28 октября 2023, 05:57
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону запретили парковать машины на Буденновском с 28 октября

В Ростове-на-Дону с субботы, 28 октября, ввели запрет на стоянку автомобилей в части проспекта Буденновский, сообщили в городской администрации.

Теперь действует круглосуточный запрет остановки и стоянки машин на Буденновском вдоль строения № 37. Это касается всех видов транспорта.

«Схему организации дорожного движения изменили для повышения пропускной способности улицы», — объяснили в администрации. Водителям необходимо это учитывать во время составления маршрутов.

Движение частично ограничили на трассе «Ростов — Таганрог»
Узнать подробнее

Ранее движение частично ограничили на трассе «Ростов — Таганрог». Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что в донской столице рядом с парком Вити Черевичкина запретят парковку. Это произойдет с 10 ноября.

Читайте также:
Движение частично ограничили на трассе «Ростов — Таганрог»В Ростовской области изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия»Движение ограничат в части Ростова-на-Дону до конца года
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пробки#Транспорт#Ростов#Дорожное движение
Подпишитесь
В Ростовской области на ремонт дорог к новым регионам выделили 627,5 млн рублей
Сегодня, 08:53
В Ростовской области на ремонт самолетов потратят более 100 млн рублей
Сегодня, 09:52
Защитивший школьника от детей мигрантов Артем Лымарь заявил о поддержке военкорров
Сегодня, 10:14
В Ростовской области жители испытывают тревогу из-за БПЛА и самокатчиков
Сегодня, 11:11
Памятник Стачке и балкон: откуда лучше наблюдать лунное затмение в Ростове 28 октября
Сегодня, 11:40
В Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек
Сегодня, 10:29