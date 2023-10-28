Водителям запретили останавливаться на Буденновском в Ростове

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Теперь действует круглосуточный запрет остановки и стоянки машин на Буденновском вдоль строения № 37. Это касается всех видов транспорта.
«Схему организации дорожного движения изменили для повышения пропускной способности улицы», — объяснили в администрации. Водителям необходимо это учитывать во время составления маршрутов.
Ранее движение частично ограничили на трассе «Ростов — Таганрог». Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что в донской столице рядом с парком Вити Черевичкина запретят парковку. Это произойдет с 10 ноября.