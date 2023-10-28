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Posted 28 октября, 08:54

Published 28 октября, 08:54

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Военный из ДНР лишился ноги из-за взрыва мины и стал поддерживать инвалидов

Военный из ДНР лишился ноги из-за взрыва мины и стал поддерживать инвалидов

28 октября 2023, 08:54
Сергей Семернин — участник боевых действий на Донбассе. В 2017 году он лишился ноги. Сейчас мужчина в социальных сетях поддерживает людей с ограниченными возможностями.

Боец из Макеевки потерял ногу в войне за Донбасс: 6 лет назад, во время участия в вооруженном конфликте, Сергей наступил на мину. Трагедия привела к ампутации левой ноги, а после — к установке протеза. К интервьюерам проекта #безграничные_донбасс улыбчивый мужчина пришел именно с ним, а для финального фото продемонстрировал гибкость конструкции.

Пенсия по ранению не стала преградой для старшего лейтенанта внутренних войск МВД ДНР: он ведет активный образ жизни и занимается спортом. Он также помогает реабилитироваться военнослужащим, получившим увечья в ходе конфликта, благодаря медиаволонтерству: Сергей Семернин — администратор профильных групп во ВКонтакте и каналов в Телеграме. Тематика — поддержка людей с ограниченными возможностями.

За плечами героя проекта #безграничные_донбасс с позывным «Хитрый» — боевые награды и грамоты, а также множество «воскрешенных» душ, которые смогли воспрянуть духом.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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