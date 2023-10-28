Военный из ДНР лишился ноги из-за взрыва мины и стал поддерживать инвалидов

Боец из Макеевки потерял ногу в войне за Донбасс: 6 лет назад, во время участия в вооруженном конфликте, Сергей наступил на мину. Трагедия привела к ампутации левой ноги, а после — к установке протеза. К интервьюерам проекта #безграничные_донбасс улыбчивый мужчина пришел именно с ним, а для финального фото продемонстрировал гибкость конструкции.