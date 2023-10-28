Защитивший школьника от детей мигрантов Артем Лымарь заявил о поддержке военкорров

Напомним, на днях в Сети появилось видео, на котором мужчина сделал замечание школьникам, якобы избивавшим маленького мальчика за воротами одной из школ Ростова. После этого в Следкоме объявили, что проведут проверку по факту нападения на ребенка детей мигрантов, дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.