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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 10:16

Военкоры СВО поддержали ростовчанина, защитившего школьника от нападения мигрантов

Защитивший школьника от детей мигрантов Артем Лымарь заявил о поддержке военкорров

28 октября 2023, 10:14
Фото: Midjourney
Военкоры СВО поддержали ростовчанина, защитившего школьника от нападения мигрантов

Военкоры поддержали ростовчанина, защитившего школьника от нападения мигрантов

Военкоры СВО поддержали ростовчанина Артема Лымаря, вступившегося за ребенка, на которого напали мигранты, об этом сообщил сам участник событий на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, на днях в Сети появилось видео, на котором мужчина сделал замечание школьникам, якобы избивавшим маленького мальчика за воротами одной из школ Ростова. После этого в Следкоме объявили, что проведут проверку по факту нападения на ребенка детей мигрантов, дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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В соцсетях и мессенджерах ростовчанину, вступившемуся за мальчика, стали приходить сотни сообщений с поддержкой от военкоров СВО и обычных граждан. Ситуацию в Ростове осветили на каналах Влада Лобаева, Андрея Медведева и других Telegram-каналах, ориентированных на новости о спецоперации.

«Все военкоры со мной! Все мои братья, которые на СВО! Поступают сотни звонков с фронта! Командиры целых подразделений в случае угроз готовы приехать в любой момент в Ростов-на-Дону.», — рассказал ростовчанин.

Ранее эксперт высказался о конфликте с участием ростовского школьника и мигрантов.

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