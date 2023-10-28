Защитивший школьника от детей мигрантов Артем Лымарь заявил о поддержке военкорров

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Напомним, на днях в Сети появилось видео, на котором мужчина сделал замечание школьникам, якобы избивавшим маленького мальчика за воротами одной из школ Ростова. После этого в Следкоме объявили, что проведут проверку по факту нападения на ребенка детей мигрантов, дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В соцсетях и мессенджерах ростовчанину, вступившемуся за мальчика, стали приходить сотни сообщений с поддержкой от военкоров СВО и обычных граждан. Ситуацию в Ростове осветили на каналах Влада Лобаева, Андрея Медведева и других Telegram-каналах, ориентированных на новости о спецоперации.
«Все военкоры со мной! Все мои братья, которые на СВО! Поступают сотни звонков с фронта! Командиры целых подразделений в случае угроз готовы приехать в любой момент в Ростов-на-Дону.», — рассказал ростовчанин.
Ранее эксперт высказался о конфликте с участием ростовского школьника и мигрантов.