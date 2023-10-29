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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Как минимум, один дом и одно авто пострадали в Ростове после падения обломков ПВО

Автомобиль и крыша: ростовчане сообщают о разрушениях после падения обломков ПВО

29 октября 2023, 12:29
Фото: 1MI
Как минимум, один дом и одно авто пострадали в Ростове после падения обломков ПВО

Автомобиль и крыша дома пострадали в Ростове после работы системы ПВО

Жители Ростова публикуют фото и видео разрушений после падения обломков ПВО, о разрушениях в социальных сетях рассказывают горожане.

В 11.25 система ПВО в Ростове уничтожила воздушную цель в небе. Какой именно объект был сбит, не уточняется. Однако его обломки обнаружили во дворах в Первомайском районе города.

Губернатор Василий Голубев подтвердил нанесенный имуществу местных жителей урон. Но подробностями разрушений не делился. Сами ростовчане сообщают о, как минимум, одной поврежденной крыше и авто. Они пострадали от осколков.

Пострадавшая машинаПострадавшая машина
Пострадавшая крышаПострадавшая крыша
Пострадавшая машина
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"

Информация о других разрушениях в городе пока уточняется.

Напомним, по предварительной информации от властей, пострадавших среди населения после работы ПВО в Ростове-на-Дону нет.

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