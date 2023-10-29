Автомобиль и крыша: ростовчане сообщают о разрушениях после падения обломков ПВО

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В 11.25 система ПВО в Ростове уничтожила воздушную цель в небе. Какой именно объект был сбит, не уточняется. Однако его обломки обнаружили во дворах в Первомайском районе города.
Губернатор Василий Голубев подтвердил нанесенный имуществу местных жителей урон. Но подробностями разрушений не делился. Сами ростовчане сообщают о, как минимум, одной поврежденной крыше и авто. Они пострадали от осколков.
Информация о других разрушениях в городе пока уточняется.
Напомним, по предварительной информации от властей, пострадавших среди населения после работы ПВО в Ростове-на-Дону нет.