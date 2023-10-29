Беспорядки происходят в Махачкале из-за слухов о прилете беженцев из Тель-Авива

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
В Дагестане массовые беспорядки произошли в международном аэропорту Махачкалы «Уйташ». Поводом для них стала информация о прибытии в город рейса из Тель-Авива с еврейскими беженцами.
Местные СМИ отмечают, что накануне в республике прошли митинги в поддержку Палестины. На них порой высказывали антисемитские лозунги.
Сегодня вечером после распространения в социальных сетях информации о прибытии рейса из Тель-Авива толпы людей прибыли к аэропорту Махачкалы. Они прорвали оцепление и устроили беспорядки. Работа воздушной гавани парализована. Аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы.
При этом местные издания отмечают, что рейс является регулярным и пользуются им отнюдь не жители Израиля, а россияне, которые отправляются на Ближний Восток. В Махачкале самолет, как правило, просто делает дозаправку.
Сейчас, как сообщает Newstracker, толпа скандирует «Аллаху акбар», размахивает палестинскими флагами и нападает на пассажиров, если они похожи на евреев. У нескольких прилетевших людей отобрали паспорта, чтобы убедиться, что они не израильтяне.
Ранее сообщалось, что жертвами войны на Ближнем Востоке оказались уже десятки россиян.