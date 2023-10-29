rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:30

Published Сегодня, 19:30

Modified Сегодня, 19:32

Updated Сегодня, 19:32

Беспорядки происходят в Махачкале из-за слухов о прилете еврейских беженцев

Беспорядки происходят в Махачкале из-за слухов о прилете беженцев из Тель-Авива

29 октября 2023, 19:30
Фото: Социальные сети
Беспорядки происходят в Махачкале из-за слухов о прилете еврейских беженцев
Массовые беспорядки происходят в Махачкале из-за информации о прибытии в город рейса с израильскими беженцами, подробно о ситуации рассказывают наши коллеги из Newstracker.

В Дагестане массовые беспорядки произошли в международном аэропорту Махачкалы «Уйташ». Поводом для них стала информация о прибытии в город рейса из Тель-Авива с еврейскими беженцами.

Местные СМИ отмечают, что накануне в республике прошли митинги в поддержку Палестины. На них порой высказывали антисемитские лозунги.

Самолет ростовского перевозчика посадили в Израиле во время ракетных обстрелов
Узнать подробнее

Сегодня вечером после распространения в социальных сетях информации о прибытии рейса из Тель-Авива толпы людей прибыли к аэропорту Махачкалы. Они прорвали оцепление и устроили беспорядки. Работа воздушной гавани парализована. Аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы.

При этом местные издания отмечают, что рейс является регулярным и пользуются им отнюдь не жители Израиля, а россияне, которые отправляются на Ближний Восток. В Махачкале самолет, как правило, просто делает дозаправку.

Сейчас, как сообщает Newstracker, толпа скандирует «Аллаху акбар», размахивает палестинскими флагами и нападает на пассажиров, если они похожи на евреев. У нескольких прилетевших людей отобрали паспорта, чтобы убедиться, что они не израильтяне.

Ранее сообщалось, что жертвами войны на Ближнем Востоке оказались уже десятки россиян.

Читайте также:
Проживающий в Израиле полицейский из Ростова рассказал о ситуации в странеРостовчанка сообщила о гибели мужа-полицейского после атаки ХАМАС на Израиль«В плен берут детей и женщин»: релокант из Ростова рассказал об обстановке в Израиле
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Протест в Дагестане#Полиция#Соцсети#Израиль#Происшествия#Республика Дагестан#Военный конфликт Израиля и Палестины
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове трижды сбили вражеские объекты, а проезд может подорожать
Сегодня, 13:58
Стало известно, что за объект сбила система ПВО в небе над Ростовом 29 октября
Сегодня, 13:05
В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова
Сегодня, 13:50
«Удобства сиюминутной жизни»: Ростовский митрополит признался, что 10 лет жил в США
Сегодня, 11:07
В Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты
Сегодня, 11:23
Как ростовская Нахичевань-на-Дону могла называться Александрбургом
Сегодня, 09:07