rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Что-то сбили: житель Ростова рассказал о мощном взрыве в небе

«Что-то сбили»: житель Ростова рассказал о мощном взрыве в небе

29 октября 2023, 08:55
Фото: Mil.ru
Что-то сбили: житель Ростова рассказал о мощном взрыве в небе

Очевидец из Ростова рассказал, как в городе сработала система ПВО 29 октября

Система ПВО сработала в небе над Ростовом 29 октября, о том, как это было корреспонденту RostovGazeta рассказал очевидец.

В Ростове в 11.25 сработала система ПВО. Она уничтожила воздушную цель в небе. Губернатор Василий Голубев заявил, что в результате инцидента жертв и разрушений нет.

Очевидец происшествия рассказал RostovGazeta о мощном взрыве и инверсионных следах. «Что-то сбили. Ехал в машине, затем услышал хлопок, пока вышел из машины, вот, облако», — говорит ростовчанин.

«Уничтожила цель»: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 29 октября
Узнать подробнее
Жители Ростова рассказали, как в городе сработала система ПВО 29 октябряЖители Ростова рассказали, как в городе сработала система ПВО 29 октября
Жители Ростова рассказали, как в городе сработала система ПВО 29 октября
Фото: rostovgazeta.ru

Также другая жительница города рассказала, что в ее доме затряслись окна, а у стоящих рядом машин сработала сигнализация.

Тем временем губернатор призвал жителей не паниковать из-за работы ПВО.

Читайте также:
«Уничтожила цель»: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 29 октябряЗатряслись окна, завыли сигнализации: над Ростовом сработала система ПВО 29 октябряСтали известны подробности сработавшей в Ростове системы ПВО
#Алина Заярная#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Уничтожила цель»: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 29 октября
Сегодня, 08:48
Затряслись окна, завыли сигнализации: над Ростовом сработала система ПВО 29 октября
Сегодня, 08:42
Поножовщина произошла в Батайске у «Магнита» из-за проукраинских лозунгов
Сегодня, 07:07
«Нужна психиатрическая экспертиза»: ростовский митрополит назвал шпаной релокантов
Сегодня, 08:08
Не роскошь: автомобиль есть у каждого третьего жителя Ростовской области
Сегодня, 07:52
Как во время Великой Отечественной войны театр «Ромэн» выступал в Ростове
Сегодня, 08:12