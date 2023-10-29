«Что-то сбили»: житель Ростова рассказал о мощном взрыве в небе

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В Ростове в 11.25 сработала система ПВО. Она уничтожила воздушную цель в небе. Губернатор Василий Голубев заявил, что в результате инцидента жертв и разрушений нет.
Очевидец происшествия рассказал RostovGazeta о мощном взрыве и инверсионных следах. «Что-то сбили. Ехал в машине, затем услышал хлопок, пока вышел из машины, вот, облако», — говорит ростовчанин.
Также другая жительница города рассказала, что в ее доме затряслись окна, а у стоящих рядом машин сработала сигнализация.
Тем временем губернатор призвал жителей не паниковать из-за работы ПВО.