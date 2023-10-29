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Published Сегодня, 06:26

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Тренер ФК «Ростов» Карпин рассказал, что его беспокоит после победы над «Локомотивом»

«Дотерпели, допахали»: Карпин рассказал о обеде «Ростова» над «Локомотивом»

29 октября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Тренер ФК «Ростов» Карпин рассказал, что его беспокоит после победы над «Локомотивом»

Тренер «Ростова» Карпин рассказал, что его беспокоит в победе над «Локомотивом»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал итоги последнего матча, в котором его подопечные разгромили команду «Локомотив».

Напомним, накануне ФК «Ростов» одержал победу над московской командой «Локомотив». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ростовских футболистов.

Карпин в интервью с журналистами заявил, что его беспокоят все моменты, связанные с игрой.

«Даже если результативность меня беспокоит, что теперь? И оборона меня беспокоит, и атака беспокоит — все беспокоит», — сообщил он.

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Интервью Валерия Карпина после матча "Ростов"-"Локомотив"
Видео: ФК "Ростов"

При этом в целом он назвал последнюю игру нормальной. Карпин не согласился с тем, что победа была одержана, потому что команде везло.

«В первом тайме мы создавали, но, к сожалению, не забивали. А во втором — дотерпели, допахали, доработали», — подчеркнул наставник ростовчан.

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