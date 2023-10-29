«Дотерпели, допахали»: Карпин рассказал о обеде «Ростова» над «Локомотивом»

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Напомним, накануне ФК «Ростов» одержал победу над московской командой «Локомотив». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ростовских футболистов.
Карпин в интервью с журналистами заявил, что его беспокоят все моменты, связанные с игрой.
«Даже если результативность меня беспокоит, что теперь? И оборона меня беспокоит, и атака беспокоит — все беспокоит», — сообщил он.
При этом в целом он назвал последнюю игру нормальной. Карпин не согласился с тем, что победа была одержана, потому что команде везло.
«В первом тайме мы создавали, но, к сожалению, не забивали. А во втором — дотерпели, допахали, доработали», — подчеркнул наставник ростовчан.