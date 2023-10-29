Губернатор Голубев призвал успокоиться после работы ПВО в Ростове 29 октября

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Она уничтожила в небе «воздушную цель». Что именно сбила ПВО, власти уточнять не стали.
Губернатор Василий Голубев заверяет, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не паниковать.
«Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие», — заключил глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее жители Ростова рассказали RostovGazeta, как стали свидетелями работы ПВО.