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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

«Цель поражена»: Губернатор Голубев призвал успокоиться после работы ПВО в Ростове

Губернатор Голубев призвал успокоиться после работы ПВО в Ростове 29 октября

29 октября 2023, 09:28
Фото: donland.ru
«Цель поражена»: Губернатор Голубев призвал успокоиться после работы ПВО в Ростове
В Ростове сработала система ПВО, губернатор Василий Голубев призвал местных жителей не паниковать.

В 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Она уничтожила в небе «воздушную цель». Что именно сбила ПВО, власти уточнять не стали.

«Уничтожила цель»: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 29 октября
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Губернатор Василий Голубев заверяет, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не паниковать.

«Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие», — заключил глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее жители Ростова рассказали RostovGazeta, как стали свидетелями работы ПВО.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону
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