rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

«Бух как будто прям над нами»: ростовчанин рассказал о работе ПВО в городе 29 октября

«Хлопнуло низко»: ростовчанин рассказал о работе ПВО в городе 29 октября

29 октября 2023, 10:24
Фото: MIl.ru
«Бух как будто прям над нами»: ростовчанин рассказал о работе ПВО в городе 29 октября

Ростовчане испугались работы ПВО в городе 29 октября

Система ПВО сработала в небе над Ростовом 29 октября, своими впечатлениями от инцидента продолжают делиться горожане.

В Ростове в 11.25 сработала система ПВО. Она уничтожила в небе над городом неназванную воздушную цель.

«Бух как будто прям над нами»: ростовчанин рассказал о работе ПВО в городе 29 октября«Бух как будто прям над нами»: ростовчанин рассказал о работе ПВО в городе 29 октября
«Бух как будто прям над нами»: ростовчанин рассказал о работе ПВО в городе 29 октября
Фото: rostovgazeta.ru
С маркировкой на кириллице: ростовчане публикуют фото обломков объекта, сбитого ПВО
Узнать подробнее
«Бух как будто прям над нами»: ростовчанин рассказал о работе ПВО в городе 29 октября
Видео: rostovgazeta.ru

Жители Ростова сообщали, что слышали в небе мощный взрыв, затем появились характерные инверсионные следы. «Звук такой как будто что-то летит, я уж подумал, что все. И такой бух как будто бы над нами. Хлопнуло так, но не так чтобы громко, низко», — рассказал один из очевидцев рассказал корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, власти Ростовской области заявили, что пострадавших в результате инцидента нет. Однако сбитые обломки разрушили имущество некоторых жителей Первомайского района Ростова.

Читайте также:
«Последствия оцениваются»: Губернатор заявил о разрушениях после работы ПВО в РостовеГубернатор Голубев призвал успокоиться после работы ПВО в Ростове 29 октябряОбломки сбитого ПВО объекта в Ростове упали во двор жилого дома
#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове трижды сбили вражеские объекты, а проезд может подорожать
Сегодня, 13:58
Стало известно, что за объект сбила система ПВО в небе над Ростовом 29 октября
Сегодня, 13:05
В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова
Сегодня, 13:50
«Удобства сиюминутной жизни»: Ростовский митрополит признался, что 10 лет жил в США
Сегодня, 11:07
В Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты
Сегодня, 11:23
Как ростовская Нахичевань-на-Дону могла называться Александрбургом
Сегодня, 09:07