«Хлопнуло низко»: ростовчанин рассказал о работе ПВО в городе 29 октября

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Ростове в 11.25 сработала система ПВО. Она уничтожила в небе над городом неназванную воздушную цель.
Жители Ростова сообщали, что слышали в небе мощный взрыв, затем появились характерные инверсионные следы. «Звук такой как будто что-то летит, я уж подумал, что все. И такой бух как будто бы над нами. Хлопнуло так, но не так чтобы громко, низко», — рассказал один из очевидцев рассказал корреспонденту RostovGazeta.
Напомним, власти Ростовской области заявили, что пострадавших в результате инцидента нет. Однако сбитые обломки разрушили имущество некоторых жителей Первомайского района Ростова.