«Хлопнуло низко»: ростовчанин рассказал о работе ПВО в городе 29 октября

Жители Ростова сообщали, что слышали в небе мощный взрыв, затем появились характерные инверсионные следы. «Звук такой как будто что-то летит, я уж подумал, что все. И такой бух как будто бы над нами. Хлопнуло так, но не так чтобы громко, низко», — рассказал один из очевидцев рассказал корреспонденту RostovGazeta.