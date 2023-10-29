Итоги недели: в Ростове трижды сбили вражеские объекты, а проезд может подорожать

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Транспортные компании в Ростове выступили с предложением к властям города поднять стоимость проезда в городских автобусах. АТП считают приемлемой для себя цену за проезд в 52 рубля.
Напомним, сейчас поездка в общественном транспорте в Ростове обойдется в 32 рубля при оплате наличными и в 30 рублей при оплате картой. Перевозчики просят поднять стоимость из-за возросших расходов на топливо. Также АТП хотят поднять зарплаты водителям, чтобы хоть как-то снизить дефицит катастрофический водительских кадров.
Заместитель главы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков заявил, что чиновники рассмотрят инициативу АТП.
«Все предложения детально изучим и проинформируем о принятых решениях», — заявил Симков.
В сети появилось видео избиения детьми мигрантов русского ребенка в школе №18 в Ростове. Разнять потасовку решился горожанин Артем Лымарь. Он утверждает, что мальчика избивали порядка десяти сверстников.
После освещения событий в соцсетях инцидент привлек внимание Следственного комитета России, была организована проверка. Уже в пятницу, 27 октября, стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. В Следкоме в частности обратили внимание на бездействие администрации школы, закрывающей глаза на конфликт между учениками.
Также СМИ сообщили о проверке учебного заведения чиновниками Минобра Ростовской области. В ближайшее время запланирована встреча с родительским сообществом школы. В понедельник, 30 октября, пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Первомайского района, а на следующий день пройдет внеплановое заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В Ростове на уходящей неделе система ПВО уничтожала воздушные объекты в небе три раза — в понедельник, во вторник и в воскресенье. К счастью, обошлось без жертв, однако осколки от работы ПВО повредили частную собственность.
Политологи и сами власти призывают население не паниковать. Вероятно, система ПВО будет работать в регионе чаще. Дело в том, что она уничтожает объекты и в зоне СВО.
Также власти Ростова и области заявляли, что город атакуют беспилотники, а не ракеты. Горожане сообщают, что работа ПВО сопровождается мощными звуками взрывов и инверсионными следами в небе. Звуки от работы системы настолько сильные, что в домах трясутся окна, а у машин срабатывает сигнализация.