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Published Сегодня, 13:58

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Главные новости Ростова с 23 по 29 октября.

Итоги недели: в Ростове трижды сбили вражеские объекты, а проезд может подорожать

29 октября 2023, 13:58
Фото: wikipedia.org
Главные новости Ростова с 23 по 29 октября.
В Ростове трижды за неделю работала система ПВО, тем временем перевозчики требуют поднять стоимость проезда на 20 рублей, а в школе города прогремел скандал после драки русских детей с детьми мигрантов.

Золотой проезд

Транспортные компании в Ростове выступили с предложением к властям города поднять стоимость проезда в городских автобусах. АТП считают приемлемой для себя цену за проезд в 52 рубля.

Напомним, сейчас поездка в общественном транспорте в Ростове обойдется в 32 рубля при оплате наличными и в 30 рублей при оплате картой. Перевозчики просят поднять стоимость из-за возросших расходов на топливо. Также АТП хотят поднять зарплаты водителям, чтобы хоть как-то снизить дефицит катастрофический водительских кадров.

Заместитель главы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков заявил, что чиновники рассмотрят инициативу АТП.

«Все предложения детально изучим и проинформируем о принятых решениях», — заявил Симков.

Власти Ростова рассмотрят предложение АТП увеличить цены на проезд до 52 рублей
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Драка в школе

В сети появилось видео избиения детьми мигрантов русского ребенка в школе №18 в Ростове. Разнять потасовку решился горожанин Артем Лымарь. Он утверждает, что мальчика избивали порядка десяти сверстников.

После освещения событий в соцсетях инцидент привлек внимание Следственного комитета России, была организована проверка. Уже в пятницу, 27 октября, стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. В Следкоме в частности обратили внимание на бездействие администрации школы, закрывающей глаза на конфликт между учениками.

Также СМИ сообщили о проверке учебного заведения чиновниками Минобра Ростовской области. В ближайшее время запланирована встреча с родительским сообществом школы. В понедельник, 30 октября, пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Первомайского района, а на следующий день пройдет внеплановое заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В Ростове проверили школу №18 после скандального видео нападения на ученика
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Работа ПВО

В Ростове на уходящей неделе система ПВО уничтожала воздушные объекты в небе три раза — в понедельник, во вторник и в воскресенье. К счастью, обошлось без жертв, однако осколки от работы ПВО повредили частную собственность.

Политологи и сами власти призывают население не паниковать. Вероятно, система ПВО будет работать в регионе чаще. Дело в том, что она уничтожает объекты и в зоне СВО.

Также власти Ростова и области заявляли, что город атакуют беспилотники, а не ракеты. Горожане сообщают, что работа ПВО сопровождается мощными звуками взрывов и инверсионными следами в небе. Звуки от работы системы настолько сильные, что в домах трясутся окна, а у машин срабатывает сигнализация.

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