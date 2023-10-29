Итоги недели: в Ростове трижды сбили вражеские объекты, а проезд может подорожать

Также СМИ сообщили о проверке учебного заведения чиновниками Минобра Ростовской области. В ближайшее время запланирована встреча с родительским сообществом школы. В понедельник, 30 октября, пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Первомайского района, а на следующий день пройдет внеплановое заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.