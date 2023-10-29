Как ростовская Нахичевань-на-Дону могла называться Александрбургом

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Как известно, в 1779 году по Указу императрицы Екатерины Великой армянами-переселенцами из Крыма был основан город Нор Нахичеван и пять сел.
На земли Новороссии христиан Крыма − греков и армян − императрица переселяла специально. В этом был ее большой план по экономическому развитию юга империи. Но развивать эти места она хотела с помощью трудолюбивых единоверцев-христиан, которые были бы преданы новой родине, Российской империи. А поскольку она даровала переселенцам немало льгот, то те согласились на предложение Екатерины II.
Для христиан, да и для армян в частности, переселение из Крыма на Дон было очень тяжелым, немало людей погибло во время него. Но несмотря ни на что, Екатерина Великая выполнила все свои обещания, не обманув поверивших ей крымских христиан.
Но вот тут есть интересная деталь. Ведь указ императрицы готовился заранее, как и любой важный государственный документ.
Вот как об этом пишет академик В. Б. Бархударян в монографии «История армянской колонии Новая Нахичевань»:
«Кроме известных нам представленных 16 июля 1778 года требований, архивы сохранили разработанные и представленные правительству варианты требований переселенцев под заголовком: „На каких началах переселяющиеся из Крыма армяне желают поселиться в Русской империи и испрашивают высочайшую грамоту“. Их непосредственно использовали при составлении грамоты. Первый вариант этих „Условий“ или, как их в то время называли, − „Кондиций“ (на русском и армянском языках) хранится в архиве Лазарянов в Матенадаране, а другой − в Российском государственном историческом архиве в Петербурге, в фонде Лазарянов. Оба документа имеют одинаковое содержание, разница только в том, что хранимый в Петербурге является переработанным вариантом первого. Этот отредактированный вариант, вероятно, был подготовлен летом 1779 года, во всяком случае не раньше июня, поскольку на полях имеются пометки о грамоте, дарованной грекам 21 мая». (В.Б. Бархударян. История армянской колонии Новая Нахичевань. Ереван. «Айастан». 1996. Стр. 41−43)
Далее Бархударян пишет, что после составления и редактирования «Условий» потребовалось еще 3−4 месяца на то, чтобы, претерпев определенные изменения, они обрели силу официальной царской грамоты.
Так вот что интересно, второй пункт «Условий» гласил, что армяне на новом месте жительства должны построить три села и город Александрбург. Как мы знаем, в итоге по Указу императрицы, вместо трех были построены пять армянских сел. И город основан Нор Нахичеван, а не как планировалось изначально Александрбург.
Но почему город хотели назвать так? Ответ прост. Дело в том, что те, кто составлял предварительный проект указа, если так можно выразиться, хотели угодить императрице и назвать новый армянский город в честь новорожденного внука Екатерины Великой, будущего императора Александра I. Однако в силу каких-то причин было принято решение так город не называть. А дать ему название Нор Нахичеван (Новая Нахичевань), как этого хотели переселенцы.
Есть разные точки зрения, почему именно такое название выбрали для своего города армяне. Одни исследователи считают, что так город назвали в честь одноименного села в Крыму, другие полагают, что город был назван так армянами в честь другой Нахичевани, расположенной на реке Аракс в Араратской долине. Название этого города связано с преданием о Ное и Ноевом ковчеге. Вообще, армянский топоним Нахиджеван означает «место первой высадки». Думаю, еще можно перевести как место первого пристанища или приюта.
А как город Нор Нахичеван стал Нахичеванью-на-Дону?
С моей точки зрения, это очень интересно описывает Л. В. Батиев в монографии «От центра армянской колонии до заштатного города. История самоуправления в Нахичевани-на-Дону».
«В армянских источниках город назывался Нор Нахичеван (Новый Нахичеван). В русских − Нахичеван (мягкий знак в конце утверждается явочным порядком во второй половине XIX в.). Прибавление к наименованию города Нахичеван окончания „на Дону“ появилось 15 февраля 1838 г., когда императором Николаем I высочайше было утверждено положение Комитета министров, объявленное министром внутренних дел. В этом положении были объяснены и причины такого решения: „Вследствие поступившего к нему министру внутренних дел от Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора отношения, что по сходству наименований состоящего в ведомости Таганрогского градоначальника на Дону армянского города Нахичевана с таковым же, находящимся в Армянской области, города сии нередко смешиваются так, что не только следующие из других губерний и областей бумаги, принадлежащие до Нахичевани Таганрогского градоначальства, но и самые арестанты пересылаются в Нахичеван Армянской области и наоборот, он министр внутренних дел входил с представлением в комитет министров, по положению коего государь император в 15 день февраля высочайше соизволил: для отвращения означенных последствий находящийся в ведомстве Таганрогского градоначальника город Нахичеван именовать впредь Нахичеван на Дону, а другой Армянской области Нахичеван“. (Л.В. Батиев. „От центра армянской колонии до заштатного города. История самоуправления в Нахичевани-на-Дону“. Ростов-на-Дону−Таганрог. Издательство Южного федерального университета. 2022. Стр. 38−39)
Город Нахичеван, который раньше входил в состав Армянской области Российской империи, есть и сегодня. Только теперь он принадлежит Азербайджану.
В 1838 году перед въездом в Нахичевань-на-Дону установили символические пограничные столбы. Возможно, еще и для того, чтобы каждый понимал, в какую Нахичевань попадает. Эти столбы были величественными и красивыми. Их разобрали в 1933 году, когда уже Нахичевань соединилась с Ростовом. Теперь же Нахичевань стала частью Пролетарского района города Ростова-на-Дону.
Георгий Багдыков