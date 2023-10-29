Как ростовская Нахичевань-на-Дону могла называться Александрбургом

«В армянских источниках город назывался Нор Нахичеван (Новый Нахичеван). В русских − Нахичеван (мягкий знак в конце утверждается явочным порядком во второй половине XIX в.). Прибавление к наименованию города Нахичеван окончания „на Дону“ появилось 15 февраля 1838 г., когда императором Николаем I высочайше было утверждено положение Комитета министров, объявленное министром внутренних дел. В этом положении были объяснены и причины такого решения: „Вследствие поступившего к нему министру внутренних дел от Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора отношения, что по сходству наименований состоящего в ведомости Таганрогского градоначальника на Дону армянского города Нахичевана с таковым же, находящимся в Армянской области, города сии нередко смешиваются так, что не только следующие из других губерний и областей бумаги, принадлежащие до Нахичевани Таганрогского градоначальства, но и самые арестанты пересылаются в Нахичеван Армянской области и наоборот, он министр внутренних дел входил с представлением в комитет министров, по положению коего государь император в 15 день февраля высочайше соизволил: для отвращения означенных последствий находящийся в ведомстве Таганрогского градоначальника город Нахичеван именовать впредь Нахичеван на Дону, а другой Армянской области Нахичеван“. (Л.В. Батиев. „От центра армянской колонии до заштатного города. История самоуправления в Нахичевани-на-Дону“. Ростов-на-Дону−Таганрог. Издательство Южного федерального университета. 2022. Стр. 38−39)