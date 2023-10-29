Как во время Великой Отечественной войны театр «Ромэн» выступал в Ростове

»…Выступлений было очень много, в день 5−6 концертов. В общем, приходили в театр к 10 утра и возвращались в 4−5 утра… Выступали в блиндажах и так далее. В общем, работы и страху хватало. У меня даже хранятся от паразитского фашистского самолета кусочки металла. Я надеюсь, что в августе я их привезу в Москву! С большой гордостью я буду ехать в родную столицу!.. Всё очень трудно охватить, мне кажется, что всё это невозможно описать. Это только глазами смотреть» (Письмо артиста Евграфа Янковского, написанное 17 мая 1942 года и опубликованное на сайте театра «Ромэн»).