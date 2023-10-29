Как во время Великой Отечественной войны театр «Ромэн» выступал в Ростове

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Действительно, цыганское исполнение неповторимо, самобытно и колоритно.
И все-таки именно в советское время народное цыганское творчество достигло наивысшего расцвета, если так можно выразиться, потому как появился театр «Ромэн». Этот театр был основан в 1931 году Иваном и Георгием Лебедевыми.
Мне кажется важным отметить, что советская власть при всех перекосах в национальной политике предпринимала много усилий для возрождения национальных культур тех народов, которые населяют нашу необъятную Родину.
В том числе делалось многое для популяризации творчества цыган. Привлекались к этой деятельности высокопрофессиональные актеры и режиссеры.
Например, в 1937 году художественным руководителем театра «Ромэн» был назначен выдающийся актер советского театра и кино Михаил Яншин, который был тогда женат на приме Надежде Киселевой, выступавшей под псевдонимом Ляля Черная. В годы его руководства цыганский театр обрел настоящую мхатовскую драматическую школу и начал ставить спектакли по пьесам русских и зарубежных классиков.
Театр «Ромэн» много гастролировал. И эта гастрольная деятельность не прекращалась и в годы Великой Отечественной войны.
Побывали цыганские артисты и на гастролях в Ростове в мае 1942 года. В ростовских газетах тех лет можно прочитать, что 17 мая, в воскресенье, в помещении театра имени Максима Горького, а также в Театре миниатюр состоятся прощальные концерты московского государственного театра «Ромэн».
Сообщалось также, что после концерта к театру имени М. Горького будут поданы вагоны трамвая. На мой взгляд, это важная информация, так как она дает нам понять, что в 1942 году трамвайные линии еще были на Театральной площади, соединяя центр города с Нахичеванью. Как мы понимаем, концерты театра «Ромэн» состоялись в Ростове еще до второй оккупации города фашистами.
Очень интересно и трогательно читать письма артистов театра, рассказывающие об их непростых буднях.
»…Выступлений было очень много, в день 5−6 концертов. В общем, приходили в театр к 10 утра и возвращались в 4−5 утра… Выступали в блиндажах и так далее. В общем, работы и страху хватало. У меня даже хранятся от паразитского фашистского самолета кусочки металла. Я надеюсь, что в августе я их привезу в Москву! С большой гордостью я буду ехать в родную столицу!.. Всё очень трудно охватить, мне кажется, что всё это невозможно описать. Это только глазами смотреть» (Письмо артиста Евграфа Янковского, написанное 17 мая 1942 года и опубликованное на сайте театра «Ромэн»).
На сайте театра мы можем также прочитать о том, что в то время были организованы две бригады, выехавшие в Ростов-на-Дону и дальше на передовые линии. Одну бригаду возглавлял директор и художественный руководитель В. М. Югов, вторую − заместитель директора М. С. Киселевский.
А еще надо сказать, что фашисты устроили настоящий геноцид цыганского народа. В годы Великой Отечественной войны нацисты расстреливали все встреченные на их пути цыганские таборы. Сколько всего погибло цыган за годы Второй мировой войны, точно неизвестно. Ведь народ в то время еще был все-таки кочевой. Потому и сложно назвать точное число убитых нацистами цыган. Но то, что их уничтожали, как евреев, известно хорошо.
Помните роман нашего выдающегося донского писателя Анатолия Калинина «Цыган»? С чего он начинается? С того, что гусеницами фашистского танка раздавлена цыганская кибитка, где остался в живых новорожденный мальчик.
Кстати, с моей точки зрения Анатолий Вениаминович Калинин не только написал роман, который обессмертил его имя и наш донской край, но и поднял важную тему − нелегкой жизни цыган, в том числе и в годы Великой Отечественной войны.
Конечно, театр «Ромэн» и сегодня очень популярен в России, как и любимы в народе цыганские песни.
Помню, как моя бабушка Сусанна любила слушать романсы в исполнении несравненного Николая Сличенко, который долгие годы руководил театром «Ромэн».
Когда я увидел небольшое объявление, опубликованное в газете «Молот» в мае 1942 года, рассказывающее о том, что в нашем городе выступал цыганский театр «Ромэн», то подумал, что современные ростовчане непременно должны об этом знать. Потому как в суровые военные годы вся страна была едина. А цыганские артисты, которые приезжали в наш город, чтобы поддержать солдат и офицеров, были особо любимы ростовчанами. Более того, в Красной армии существовали даже цыганские музыкальные коллективы, которые поднимали боевой дух нашим солдатам. Это очень важно знать и помнить. Потому как абсолютно верно высказывание: «Пока народ един, он непобедим».
Георгий Багдыков