«Кошмар какой-то»: ростовчане шокированы беспорядками в аэропорту Махачкалы

Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:22
Updated Сегодня, 20:22
Массовые беспорядки проходят сейчас в международном аэропорту Махачкалы в Дагестане. Накануне там проходили митинги в поддержку Палестины. Сегодня же в социальных сетях стала распространятся информация о том, что в аэропорт прибудет рейс из Тель-Авива с израильскими беженцами. Чтобы не допустить их нахождения в Дагестане, толпы народа устремились на территорию воздушной гавани.
В социальных сетях ростовчане шокированы происходящим в Дагестане. Они пишут: «Кошмар какой-то, куда смотрят правоохранительные органы?»,
«Ужас, страшно смотреть на такие кадры»,
«Зачем столько ненависти в людях?»,
«Когда закончится в мире этот мрак и эта ненависть».
«А у нас нет аэропорта, и нет проблем!», — заключили ростовчане.
Напомним, местные издания отмечают, что рейс из Тель-Авива является регулярным, и пользуются им отнюдь не жители Израиля, а россияне, которые часто ездят на Ближний Восток и обратно. В Махачкале самолет, как правило, просто делает дозаправку.