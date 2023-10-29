«Кошмар какой-то»: ростовчане шокированы беспорядками в аэропорту Махачкалы

Массовые беспорядки проходят сейчас в международном аэропорту Махачкалы в Дагестане. Накануне там проходили митинги в поддержку Палестины. Сегодня же в социальных сетях стала распространятся информация о том, что в аэропорт прибудет рейс из Тель-Авива с израильскими беженцами. Чтобы не допустить их нахождения в Дагестане, толпы народа устремились на территорию воздушной гавани.