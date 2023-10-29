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Ростовчане шокированы беспорядками в аэропорту Махачкалы

«Кошмар какой-то»: ростовчане шокированы беспорядками в аэропорту Махачкалы

29 октября 2023, 20:20
Фото: Социальные сети
Ростовчане шокированы беспорядками в аэропорту Махачкалы
В международном аэропорту Махачкалы происходят беспорядки из-за информации о якобы прибывших в город еврейских беженцах, новость об этом активно обсуждают в социальных сетях ростовчане.

Массовые беспорядки проходят сейчас в международном аэропорту Махачкалы в Дагестане. Накануне там проходили митинги в поддержку Палестины. Сегодня же в социальных сетях стала распространятся информация о том, что в аэропорт прибудет рейс из Тель-Авива с израильскими беженцами. Чтобы не допустить их нахождения в Дагестане, толпы народа устремились на территорию воздушной гавани.

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В социальных сетях ростовчане шокированы происходящим в Дагестане. Они пишут: «Кошмар какой-то, куда смотрят правоохранительные органы?»,

«Ужас, страшно смотреть на такие кадры»,

«Зачем столько ненависти в людях?»,

«Когда закончится в мире этот мрак и эта ненависть».

«А у нас нет аэропорта, и нет проблем!», — заключили ростовчане.

Напомним, местные издания отмечают, что рейс из Тель-Авива является регулярным, и пользуются им отнюдь не жители Израиля, а россияне, которые часто ездят на Ближний Восток и обратно. В Махачкале самолет, как правило, просто делает дозаправку.

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