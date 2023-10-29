Курьер из Ростовской вынес со склада лекарства для диабетиков на миллион рублей

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Ранее судимый мужчина устроился курьером на склад лекарств. Он развозил средства для диабетиков, которые получают их по льготе.
Однако в скором времени на складе выяснили, что курьер не довозил лекарства до нуждающихся. В общей сложности он вывез со склада медицинских средств на сумму 1 миллион 70 тысяч рублей.
Установить пропажу удалось с помощью камер видеонаблюдения. Также выяснилось, что мужчина наладил реализацию украденных лекарств через интернет.
Теперь на него завели уголовное дело. Он может провести в тюрьме до десяти лет, а также заплатить штраф в размере до одного миллиона рублей.
Ранее в Ростове был пойман 19-летний воришка, ограбивший магазин Apple. Сумма кражи составляет семь миллионов рублей.