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Курьера из Ростовской области заподозрили в краже лекарств для диабетиков на 1 млн

Курьер из Ростовской вынес со склада лекарства для диабетиков на миллион рублей

29 октября 2023, 05:30
Фото: 1MI
Курьера из Ростовской области заподозрили в краже лекарств для диабетиков на 1 млн
Перед судом предстанет уроженец Ростовской области, которого заподозрили в краже лекарственных средств на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Ранее судимый мужчина устроился курьером на склад лекарств. Он развозил средства для диабетиков, которые получают их по льготе.

Однако в скором времени на складе выяснили, что курьер не довозил лекарства до нуждающихся. В общей сложности он вывез со склада медицинских средств на сумму 1 миллион 70 тысяч рублей.

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Установить пропажу удалось с помощью камер видеонаблюдения. Также выяснилось, что мужчина наладил реализацию украденных лекарств через интернет.

Теперь на него завели уголовное дело. Он может провести в тюрьме до десяти лет, а также заплатить штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее в Ростове был пойман 19-летний воришка, ограбивший магазин Apple. Сумма кражи составляет семь миллионов рублей.

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