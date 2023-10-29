Молодой соцработник из Ростовской области вернулся на фронт после гибели друзей

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
24-летний житель Кашарского района Ростовской области Егор Удовицкий уже год служит на передовой. На «гражданке» он работал в социальной службе. Военный опыт его был ограничен срочной службой в армии. На фронт Удовицкий отправился, потому что посчитал это своим долгом.
Отец Егора рассказал, что тот по контракту попал в танковый батальон. Спустя три месяца его служба закончилась, и молодой человек вернулся домой. Через месяц парень узнал, что все его друзья-танкисты погибли. Трагедия побудила его снова вернуться на передовую.
Удовицкий почти каждый день поддерживает связь с отцом, хотя о самих боевых действиях предпочитает не говорить.
«Мне почему-то было больно. Я очень горжусь своим сыном, а еще — очень скучаю. И всем родителям, которые сейчас ждут своих сыновей со спецоперации, хочу сказать: все будет хорошо. Помните, что мысли — материальны. Верьте в лучшее и гордитесь своими мальчишками!» — заключил отец Егора.
Ранее участникам СВО передали квадрокоптеры и маскировочные сети из Ростовской области.