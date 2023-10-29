Молодой соцработник из Ростовской области вернулся на фронт после гибели друзей

«Мне почему-то было больно. Я очень горжусь своим сыном, а еще — очень скучаю. И всем родителям, которые сейчас ждут своих сыновей со спецоперации, хочу сказать: все будет хорошо. Помните, что мысли — материальны. Верьте в лучшее и гордитесь своими мальчишками!» — заключил отец Егора.