Не роскошь: автомобиль есть у каждого третьего жителя Ростовской области

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Там отметили, что, согласно статистики, личный автомобиль есть у каждого третьего жителя региона. При этом свыше четырех тысяч жителей Ростовской области работают в автотранспортных предприятиях.
В Ростовской области наибольшей популярностью пользуется автомобильный транспорт. Около 93% от всех пассажиров отдают предпочтение именно такому виду перевозок.
Всего в регионе насчитывается порядка семи тысяч автобусов. И только чуть больше половины из них совершают регулярные перевозки. Городской автобусный автопарк состоит из более 2,7 тысячи автобусов.
Ранее в Ростовской области у иностранной гражданки конфисковали автомобиль и передали на нужды СВО. Машина была конфискована за допущенные нарушения.