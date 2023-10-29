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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Каждый третий житель Ростовской области владеет автомобилем

Не роскошь: автомобиль есть у каждого третьего жителя Ростовской области

29 октября 2023, 07:52
Фото: 1MI
Каждый третий житель Ростовской области владеет автомобилем

Каждый третий житель Ростовской области владеет автомобилем

Владельцы машин в Ростовской области в последнее воскресенье октября отметят День автомобилистов, сообщили в Ростовстате.

Там отметили, что, согласно статистики, личный автомобиль есть у каждого третьего жителя региона. При этом свыше четырех тысяч жителей Ростовской области работают в автотранспортных предприятиях.

В Ростовской области наибольшей популярностью пользуется автомобильный транспорт. Около 93% от всех пассажиров отдают предпочтение именно такому виду перевозок.

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Всего в регионе насчитывается порядка семи тысяч автобусов. И только чуть больше половины из них совершают регулярные перевозки. Городской автобусный автопарк состоит из более 2,7 тысячи автобусов.

Ранее в Ростовской области у иностранной гражданки конфисковали автомобиль и передали на нужды СВО. Машина была конфискована за допущенные нарушения.

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