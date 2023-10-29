Немецкий танкер продают за долги в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В Ростовской области на торги выставили арестованный танкер-бункеровщик «Циклон». Судно произведено в 1964 году в Магдебурге. Сейчас теплоход пришвартован в Аксае.
Судно принадлежит ООО «Бункерсервис». Его продажа инициирована в связи с арестом, наложенным судебным приставом-исполнителем. Начальная цена «Циклона» составляет более 22,9 миллиона рублей, а шаг аукциона — 689,4 тысячи рублей.
Уточняется, что длина танкера составляет почти 67 метров, а ширина — 89,3 метра. Высота борта — 2,6 метра. На судне оборудованы десять кают.
Сами торги пройдут 14 ноября, они будут первичными. Подать заявку на участие в них можно до 10 ноября.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области с молотка распродают имущество автодилера «Юг-Моторс».