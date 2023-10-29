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Published Сегодня, 17:19

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В Ростовской области на торги выставили теплоход немецкого производства

Немецкий танкер продают за долги в Ростовской области

29 октября 2023, 17:19
Фото: 1MI
В Ростовской области на торги выставили теплоход немецкого производства
В Ростовской области на торги выставили теплоход немецкого производства, сообщается на портале аукционов конфиската России.

В Ростовской области на торги выставили арестованный танкер-бункеровщик «Циклон». Судно произведено в 1964 году в Магдебурге. Сейчас теплоход пришвартован в Аксае.

Судно принадлежит ООО «Бункерсервис». Его продажа инициирована в связи с арестом, наложенным судебным приставом-исполнителем. Начальная цена «Циклона» составляет более 22,9 миллиона рублей, а шаг аукциона — 689,4 тысячи рублей.

Уточняется, что длина танкера составляет почти 67 метров, а ширина — 89,3 метра. Высота борта — 2,6 метра. На судне оборудованы десять кают.

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Сами торги пройдут 14 ноября, они будут первичными. Подать заявку на участие в них можно до 10 ноября.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с молотка распродают имущество автодилера «Юг-Моторс».

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