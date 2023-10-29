«Нужна психиатрическая экспертиза»: ростовский митрополит назвал шпаной релокантов

«Или как у нас один, шпана какая-то [выпустил] „Обращение к российскому народу“. Кто ты, что ты к российскому народу обращаешься? Ты кто — президент? Ты депутат? Ты избранник народный? Ты лидер? Кто ты? Шпана! Он обращается к российскому народу! Вы знаете, ну я даже не знаю, здесь психиатрическая экспертиза нужна, уверен», — заявляет Меркурий.