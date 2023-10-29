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Ростовский митрополит Меркурий

«Нужна психиатрическая экспертиза»: ростовский митрополит назвал шпаной релокантов

29 октября 2023, 08:08
Фото: Пресс-служба Ростовской епархии
Ростовский митрополит Меркурий

Ростовский митрополит Меркурий назвал релокантов шпаной

Ростовский митрополит Меркурий призвал игнорировать политические заявления релокантов, речь о них зашла в эфире передачи «Сугубо личное».

Ростовского митрополита Меркурия во время интервью попросили дать духовную оценку действиям граждан, по политическим мотивам покинувших Россию.

«Духовной составляющей в их поступках нет. Либо она меркантильная, либо граничащая с нацизмом — национальная, либо чувство обиды», — полагает Меркурий.

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Отдельно он добавил, что не стоит обращать внимания на политические заявления уехавших из России артистов. Митрополит считает, что рассуждать о политических процессах в стране в полной мере могут только депутаты и чиновники.

«Они [артисты] что специалисты в политике, они в дипломатии специалисты? В чем они специалисты? В укрывательстве от налогов? Ну, мы то знаем, как деньги актеры зарабатывают. Знаем, какие деньги там идут, какие крутятся, что уходят от налогов», — говорит Меркурий.

Митрополит считает, что мнение артистов не должно быть определяющим для властей и народа.

«Или как у нас один, шпана какая-то [выпустил] „Обращение к российскому народу“. Кто ты, что ты к российскому народу обращаешься? Ты кто — президент? Ты депутат? Ты избранник народный? Ты лидер? Кто ты? Шпана! Он обращается к российскому народу! Вы знаете, ну я даже не знаю, здесь психиатрическая экспертиза нужна, уверен», — заявляет Меркурий.

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