«Нужна психиатрическая экспертиза»: ростовский митрополит назвал шпаной релокантов

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Ростовского митрополита Меркурия во время интервью попросили дать духовную оценку действиям граждан, по политическим мотивам покинувших Россию.
«Духовной составляющей в их поступках нет. Либо она меркантильная, либо граничащая с нацизмом — национальная, либо чувство обиды», — полагает Меркурий.
Отдельно он добавил, что не стоит обращать внимания на политические заявления уехавших из России артистов. Митрополит считает, что рассуждать о политических процессах в стране в полной мере могут только депутаты и чиновники.
«Они [артисты] что специалисты в политике, они в дипломатии специалисты? В чем они специалисты? В укрывательстве от налогов? Ну, мы то знаем, как деньги актеры зарабатывают. Знаем, какие деньги там идут, какие крутятся, что уходят от налогов», — говорит Меркурий.
Митрополит считает, что мнение артистов не должно быть определяющим для властей и народа.
«Или как у нас один, шпана какая-то [выпустил] „Обращение к российскому народу“. Кто ты, что ты к российскому народу обращаешься? Ты кто — президент? Ты депутат? Ты избранник народный? Ты лидер? Кто ты? Шпана! Он обращается к российскому народу! Вы знаете, ну я даже не знаю, здесь психиатрическая экспертиза нужна, уверен», — заявляет Меркурий.
Ранее Ростовский митрополит Меркурий назвал неверующих людей «живыми покойниками».