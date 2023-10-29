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Posted Сегодня, 19:41

Published Сегодня, 19:41

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

На обломках сбитого в Ростове беспилотника нашли надписи на кириллице

Очевидцы показали надписи на осколках сбитого в Ростове дрона

29 октября 2023, 19:41
Фото: Midjourney
На обломках сбитого в Ростове беспилотника нашли надписи на кириллице
На обломках сбитого в Ростове беспилотника нашли надписи на кириллице, фото найденных частей устройства публикуют в социальных сетях местные жители.
Сюжет
СВО

Сегодня в 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Она отразила в небе атаку беспилотника, утверждают местные власти. Его обломки рухнули в Первомайском районе города, повредив несколько домов и одну машину. Из местных жителей, к счастью, никто не пострадал.

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Местные жители выкладывали в социальные сети фото обломков. На некоторых из них можно разглядеть военные маркировки на кириллице.

На осколках объекта, сбитого ПВО в Ростове, надписи на кириллицеНа осколках объекта, сбитого ПВО в Ростове, надписи на кириллице
На осколках объекта, сбитого ПВО в Ростове, надписи на кириллицеНа осколках объекта, сбитого ПВО в Ростове, надписи на кириллице
На осколках объекта, сбитого ПВО в Ростове, надписи на кириллице
Фото: Фото: тг-канал "Ростов в курсе"

Какой именно вид беспилотника был сбит в Ростове, власти не уточняли.

Ранее губернатор Василий Голубев попросил горожан не паниковать из-за работы системы ПВО в Ростове.

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