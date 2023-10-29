Очевидцы показали надписи на осколках сбитого в Ростове дрона

Сегодня в 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Она отразила в небе атаку беспилотника, утверждают местные власти. Его обломки рухнули в Первомайском районе города, повредив несколько домов и одну машину. Из местных жителей, к счастью, никто не пострадал.