Очевидцы показали надписи на осколках сбитого в Ростове дрона

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Сегодня в 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Она отразила в небе атаку беспилотника, утверждают местные власти. Его обломки рухнули в Первомайском районе города, повредив несколько домов и одну машину. Из местных жителей, к счастью, никто не пострадал.
Местные жители выкладывали в социальные сети фото обломков. На некоторых из них можно разглядеть военные маркировки на кириллице.
Какой именно вид беспилотника был сбит в Ростове, власти не уточняли.
Ранее губернатор Василий Голубев попросил горожан не паниковать из-за работы системы ПВО в Ростове.